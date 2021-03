Horner chválí Péreze, který se po startu z boxů dostal na páté místo

„Myslím, že jeho jízda byla velmi vyspělá,“ řekl Christian Horner, kterého cituje RaceFans. „Ukázal své zkušenosti.“

„V zahřívacím kole měl problém, ale zachoval si velmi chladnou hlavu. Ztratili jsme veškerou komunikaci s autem a on převzal kontrolu nad situací. Restartoval auto a rozjel ho.“

Návrat Péreze na špičku po startu z boxů hodnotí Horner velmi pozitivně. „Bylo pro něj užitečné, že měl další čas za volantem, díky čemuž si na něj mohl více zvyknout. Myslím, že jeho předjíždění, jeho rychlost byly velmi silné. To je pro něj povzbudivé.“

Pérez ale i další jezdci, kteří přešli k jinému týmu, zatím neměli moc času, aby si na auto a nové prostředí zvykli. Testy letos trvaly jen 3 dny.

„Pozitivní nebo negativní, jak se to vezme, je, že jsem ztrácel čas jen ve dvou zatáčkách,“ řekl Pérez o srovnání s Verstappenem. Podle Mexičana nebylo snadné se zlepšit, protože se na okruhu často měnil směr větru.

„Existují určité specifické problémy spojené se způsobem, jakým řídím auto," vysvětlil. „Musím přizpůsobit svou jízdu autu. Musím se ujistit, že řídím tak, jak auto vyžaduje. Odtud se mohu odrazit. Chvíli mi to potrvá, protože je to velmi odlišné od toho, na co jsem zvyklý.“