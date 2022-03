Horner chce mluvit o rozpočtovém stropu ve F1

Oproti roku 2021 se rozpočtový strop snížil o 5 milionů dolarů na současných 140 milionů. Příští rok by týmy měly hospodařit s rozpočtem maximálně 135 milionů dolarů.

Opatření na úsporu nákladů zavedená v minulé sezóně donutila větší týmy zefektivnit některé své operace, což vedlo k propouštění zaměstnanců.

Ale rostoucí ceny energií spolu s logistickými problémy po celém světě, nemluvě o potenciálních ekonomických dopadech současného konfliktu na Ukrajině, tlačí míru inflace, což zase vyvíjí tlak na některé týmy, které by to nemusely ustát.

„Musíte si uvědomit, že když byl rozpočtový strop zaveden uprostřed pandemie v polovině roku 2020, nikdo nemohl předvídat to, co se dnes ve světě děje,“ řekl Horner během předsezónních testů F1 v Bahrajnu.

„To, co nyní vidíte ve světě, bude hnát ceny jen jedním směrem. Vypadá to, že inflace by mohla dosáhnout rekordních hodnot. Ten dopad vidíme už nyní třeba v letecké přepravě na tuto událost (testy).

„Myslím, že jde o velmi vážný problém, na který se musíme podívat a řešit ho, protože to má přímý dopad na práci a živobytí lidí.“

Otěže nyní podle Hornera musí převzít vedení F1 a Mezinárodní automobilová federace (FIA), aby tento problém urychleně řešily a nabídly týmům „úlevu“, která jim pomůže se vyrovnat se současnou situací.

S Hornerem souhlasí také šéf McLarenu Andreas Seidl.

„Vždy je důležité využít zdravý rozum pro tyto výzvy, které se objevily v posledních týdnech a měsících v oblasti inflace a tak dále... Myslím, že je důležité o tom jednoduše diskutovat. Jsme rozhodně pro takovou diskusi... jsme otevřeni i řešením nebo případným úpravám, pokud se vše děje v rozumných mezích,“ řekl Seidl.