Christian Horner uvedl, že bude dnes držet palce Hamiltonovi. Může za to Sergio Pérez.

Red Bull má na McLaren náskok 87 bodů. To je i není hodně. Je to sice solidní náskok, ale stačí jeden špatný víkend Red Bullu (nebo spíše Verstappena) a McLaren může mít Red Bull „v dostřelu".

Nebo také jinak. McLaren by musel do konce sezóny stahovat Red Bull v průměru o 6,7 bodu na závod. To se mu zatím nedaří. V posledních pěti závodech stáhl v průměru o 1 bod méně.

Do hry také& vstoupil Mercedes, který alespoň zatím bude obírat o body spíše McLaren.

Horner bude dnes držet palce Hamiltonovi

„Nemyslel jsem si, že to řeknu. Ale Hamiltonovi držím palce. Mercedesy nás v mistrovství světa bolí méně než McLaren,“ řekl Christian Horner pro Auto Motor und Sport. Stříbrné šípy měly špatný úvod sezóny, kvůli čemuž nyní ztrácí už 159 bodů. V tomto případě to opravdu hodně je.

Red Bullu způsobuje problémy především Sergio Pérez. Nejen, že nesbírá body ale současně nebývá „nahoře“, což samozřejmě týmu a Verstappenovi nepomáhá. Naopak Mercedes a z části také McLaren budou mít dnes nahoře oba jezdce, takže mohou rozdělit strategie apod.

Max Verstappen v posledních pěti závodech získal 87 % bodů týmu. V případě Norrise to bylo 50,7 %. V tomto výsledku je ale „ukryto“ Norrisovo vypadnutí v Rakousku.

Pokud bychom se posunuli a podívali na předešlých pět závodů před Rakouskem, tak to bude 65 %.

Pérez získal v posledních pěti závodech 15 bodů, Piastri 71.

Podlaha Verstappena

Verstappen skončil v kvalifikaci čtvrtý. Důvodem bylo poškození podlahy v první části kvalifikace. Podle AMuS měl Red Bull v Silverstonu dva kusy a oba „rezervované“ pro Verstappena. Před závodem tak může podlahu vyměnit. V režimu parc fermé je možné měnit díly za díly stejné specifikace. Pokud by se musel Verstappen vrátit ke staré specifikaci (a tedy jiné), musel by startovat z boxů.

Podle AMuS přináší nová a drobně vylepšená verze podlahy asi 6 bodů přítlaku, což je asi půl desetiny na kolo. Není to mnoho, ale v souboji s Mercedesem a Red Bullem se bude dnes hodit vše.

Start z konce pole ho ale brzy čeká tak jako tak. Je už na limitu komponent pohonné jednotky a dříve nebo později bude muset nasadit nové. Uvidíme, zda půjde jen o motor a 10 míst, nebo (spíše) o větší počet komponent a tedy start z úplného konce pole, jako to dnes čeká Kevina Magnussena. Spekuluje se, že Red Bull nasadí nadlimitní komponenty ve Spa, což z mnoha důvodů dává smysl.

Zbarvení Red Bullu pro Silverstone