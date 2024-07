Horner bagatelizuje test Lawsona. Pérezovu situaci ale označil za neudržitelnou

V Silverstonu se začalo spekulovat o budoucnosti Sergia Péreze – o klauzulích v jeho smlouvě i možnosti předčasného konce. Ve čtvrtek má navíc do letošního vozu v rámci filmovacího dne usednout Liam Lawson. Díky změně pravidel může odjet až 200 km (dříve to bylo u filmovacího dne 100 km). Christian Horner ale význam testu bagatelizuje.

„Ve čtvrtek také pojedu kolo na Silverstonu s vozem RB8, takže člověk nikdy neví,“ řekl Horner, kterého cituje RacingNews365.

„Ale vážně, test Liama je aero jízda a je naplánován už několik měsíců. Checo je ale samozřejmě pod tlakem, to je ve formuli 1 normální.“

„Každý jezdec je jiný, někteří jezdci potřebují ruku kolem ramen, jiní nakopnout do zadku, liší se to týden od týdne. Když podáváte nedostatečné výkony, tlak se jen zvyšuje a on si to uvědomuje, ví to a tento víkend se mu nic nedařilo.“

„V závodě jsme zariskovali, startoval na tvrdé pneumatice, na začátku závodu dělal slušné pokroky a když začalo pršet, byl 15. nebo 16. V tu chvíli si trochu hodíte kostkou, jako to udělalo Ferrari s Charlesem Leclercem. Jel na přechodných a kdyby déšť zesílil, vypadal by jako hrdina. Nezapršelo, takže nevypadal a měl pak zastávku navíc, ale časová ztráta z toho, že byl na přechodných na osychající trati, byla velká, ztrácel hodně času.“

Ví, že je neudržitelné nebodovat

„Ví, že je neudržitelné nebodovat, musíme s tímto vozem bodovat, a zná svou roli a své cíle. Nikdo netouží více než Checo po tom, aby znovu našel svou formu.“

„Kvůli jízdě Isacka Hadjara vynechal první trénink, měl slušný druhý trénink a měli jsme pocit, že by se měl ohybovat kolem první šestky, takže ztratit pak kontrolu nad vozem v Q1 bylo velmi frustrující.“