Horner a Wolff? Dvě zcela odlišné osobnosti

Šéf Red Bullu Christian Horner uznává, že Toto Wolff, který vede tým Mercedes, je zcela odlišná osobnost. Zároveň si ale myslí, že vzájemnou rivalitu média poněkud zveličují.

Oba muži měli v průběhu letošní sezony značně rozdílné názory na řadu důležitých událostí – ať už jde o kolizi Verstappena s Hamiltonem na Silverstonu či lidské pochybení při zastávce v boxech.

„O celé pozdvižení kolem Tota se nestarám, byť by si média mohla přát opak. Soupeření o první místo je velice drsné, jakákoliv chyba může stát tým titul. Je to také poprvé, co je Mercedes za posledních sedm let pod jistým tlakem. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím poperou.

Toto a já jsme odlišní. On je chlapík hlavně přes finance, já pocházím spíš z průmyslových odvětví. Neznamená to, že jeden má pravdu a druhý ne, jsme prostě jiní.

Máme před sebou pár zajímavých závodů po celém světě, boj o titul je velice napínavý. Věřím, že si to užívají i nestranní fanoušci,“ řekl Christian Horner.