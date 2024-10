Hořkosladké, říká Sainz o formě Ferrari a předvídá další závody

Ferrari má stále šanci získat letos titul v Poháru konstruktérů. Na McLaren ztrácí 48 bodů. Dnes navíc oba vozy odstartují z předních pozic, zatímco Piastri a Pérez z těch zadních.

„Je to velmi sladké, vzhledem k tomu, jak dobré auto mám, jak dobře v poslední době jezdím,“ řekl Sainz, kterého cituje Motorsport.com. „Samozřejmě jdu do posledních pěti závodů s optimismem.“

„Současně je to hořkosladké, protože mi to dává pocit, že Ferrari může příští rok bojovat o titul mistra světa a já u toho nebudu, abych toho využil.“

„Mám pocit, že jsem byl v posledních čtyřech letech docela velkou součástí tohoto týmu a snažil jsem se ho připravit na to, aby mohl příští rok o ten šampionát bojovat. A to, že jezdím dobře, jsem s autem rychlý a za pět závodů odcházím, mě rozhodně nechává... nevím, jak to říct, ale ne s moc dobrým pocitem.“

„Ale je to tak, jak to je. Budu se snažit vyhrát další závody, stát během těchto pěti závodů na stupních vítězů co nejvíce a užívat si to. A pak budeme přemýšlet o příštím roce.“

Sainz se domnívá, že se v Kataru projeví pokračující slabina Ferrari – nižší rychlost v rychlých zatáčkách ve srovnání s McLarenem. Na ostatních okruzích by ale podle něj mělo být Ferrari silné.

„Stále ztrácíme v rychlých zatáčkách, zejména v kvalifikačním režimu, a proto mám pocit, že Katar pro nás bude obtížným závodem. Ale na všech ostatních okruzích snad budeme v mixu, což znamená, že budeme mít šanci vyhrát téměř na každé trati kromě Kataru, který podle mě vůbec není tratí pro Ferrari.“