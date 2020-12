Hořké čtvrté místo, říká Sainz po GP Sachíru

Carlos Sainz v závěru závodu předjel Bottase a neměl to daleko na stupně vítězů. Nakonec dojel čtvrtý.

„Tohle je velmi hořké čtvrté místo,“ řekl Sainz. „Pódium bylo po celou dobu velmi blízko, ale bohužel se nám to nepovedlo.“

„Start byl velmi rušný, podařilo se mi proklouznout na třetí místo. První stint na měkkých byl super silný.“

„Po posledním safety caru nám moc nepomohl mercedes nalepený na Strolla (Bottas, pozn. redakce). Myslím, že mi chybělo jedno kolo. Podařilo se mi ho předjet a dojet Strolla až na konci závodu. Na pódium to nebylo daleko.“

„Dnes jsem do toho dal své srdce a udělal všechno, co jsem mohl, abych ho získal. Je to frustrující, ale porazila nás auta, která měla dnes o něco větší štěstí a také byla o víkendu o něco rychlejší, takže nemůžeme být příliš zklamáni a musíme dál tlačit až do poslední šachovnicové vlajky. Gratuluji Checovi k jeho prvnímu vítězství, myslím, že si to zaslouží.“

Lando Norris startoval po výměně komponent pohonné jednotky z poslední řady. Měl skvělý start, ale poté se mu nedařilo. Nakonec vybojoval bod za desáté místo.