Hořká pilulka, kterou musíme přijmout. Aston Martin nebude žádat o přezkoumání Alonsovy penalizace

Šéf Astonu Martin Mike Krack v úterý večer reagoval na penalizaci pro Fernanda Alonsa. Španěl byl potrestán 20sekundovou penalizací (ekvivalent průjezdy boxy) za potenciálně nebezpečnou jízdu.

Fanoušci společnosti Aston Martin Aramco,

chtěl bych vám poděkovat za všechny vzkazy podpory, které tým obdržel od neděle a konečných výsledků Velké ceny Austrálie.

Za prvé, v motorsportu se všem ulevilo, že George byl v pořádku a po nehodě odešel po svých. Chci, abyste věděli, že Fernanda plně podporujeme. Je to nejzkušenější jezdec ve formuli 1. Zúčastnil se více grand prix než kdokoli jiný a má více než dvacetileté zkušenosti. Je několikanásobným mistrem světa ve více kategoriích.

Obdržet dvacetisekundovou penalizaci, když nedošlo ke kontaktu s vozem před ním, je pro nás hořká pilulka, ale musíme toto rozhodnutí přijmout. Předložili jsme naše nejlepší argumenty, ale bez nových důkazů nemůžeme požádat o právo na přezkoumání.

Fernando je fenomenální závodník a využíval všech nástrojů, aby dojel před Georgem –stejně jako jsme to viděli loni v Brazílii se Sergiem. To je umění motorsportu na nejvyšší úrovni. Nikdy by nikoho neohrozil.

Děkuji všem, kteří se ozvali. Jdeme společně kupředu. Nemůžeme se dočkat, až budeme za pár dní závodit před našimi fanoušky v Suzuce.

MIKE KRACK

ŠÉF TÝMU