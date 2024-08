Honzík: Díky simulátorům vím přesně, co na reálné trati dělat a jak bojovat

Nyní se přesuneme z Clia do sedačky kokpitu v tvém pražském bytě. Co považuješ za své největší úspěchy v online závodech?

Jaroslav Honzík: Já už jel tolik závodů, že už to všechno splývá! Byl jsem hodně rád za čtvrté místo ve finále Worlds Fastest Gamer, když vyhrál Rudy (van Buren, současný simulátorový a vývojový jezdec týmu Red Bull ve F1) pár let zpátky. Jezdil jsem iRacing World Championship a doteď nikdo z Čechů nepřekonal moje podium v jednom závodě. V Raceroomu (simulátor) jsem jezdil velmi dobře.

Vyhrál jsem nějaké mezinárodní soutěže, ligy apod. Teď jezdím Esport tak rekreačně, kontent je pro mě priorita a tím pádem chci co nejsilnější pole! Strašně mě baví vytrvalostní závody a s týmem jsme vyhráli několikrát 24 hodin Spa, Daytony, Nordschleife a další.

Simulátory už jsou dnes poměrně propracované. Různé typy obrubníků, hrboly, moderní technologie skenování tratí tohle všechno zachytí a přenesou do simulátoru. Když jsem tak 10-15 let zpátky proti tobě závodil na simulátoru rFactor v československé lize, tak se asi s nadsázkou řečeno shodneme, že tehdy jsme byli rádi za to, že ta trať tvarem odpovídala skutečnosti, ale už se někteří vývojáři tolik nezaměřovali na detaily. Za tu dobu se ale právě na detailech hodně zapracovalo, že?

JH: To si piš. Je to neskutečné, jak blízko simulátory jsou v dnešní době. Laserem skenované tratě, které jsou doslova 1:1, to je neuvěřitelné. Pamatuju si, když jsem jel do Spa závodit v reálu a v hlavě jsem nějak vůbec neřešil stopu, brzdné body, apod. Všechno bylo automatické ze simulátoru!

Z mého celkem laického pohledu mi simulátor Assetto Corsa Competizione (ACC) připadá na poměrně solidní úrovni. Ať už zpracováním tratí, vozů, ale i třeba počasím po grafické stránce. Při závodech na mokru reálně schne závodní stopa, na čelním skle je po delším vytrvalostním závodě vidět prach a nečistoty. Jak hodnotíš ACC v konkurenci dalších známých her jako třeba iRacing z pohledu grafiky, ale i fyziky?

JH: ACC mám hrozně rád. Žádný simulátor není perfektní, každý má něco jiného dobrého nebo špatného. Mě osobně se v ACC líbí, že cítím “váhu” vozu a dá se s tim pracovat, pak tyre model (chování pneumatik) je velmi, velmi dobrý. No a vytrvalostní závody jsou naprosto boží, protože se střídá den a noc, a k tomu ještě může pěkně pršet.

Je hodně těžké se do ACC dostat. Třeba v iRacing, když nevíš co, tak jdeš do Fixed Setup závodů (závody, ve kterých mají jezdci shodné nastavení a rozhoduje tak více jejich jezdecký um, pozn. redakce) a hned jezdíš, to bohužel ACC nemá, takže to některé lidi odradí.

Působí i v online ligách nějací, řekněme, skauti? Jako jsou skauti třeba v hokejové NHL, kteří sledují a vybírají mladé talentované hráče. Funguje něco podobného i v online závodech?

JH: Rozhodně! Náš tým Veloce Esports má dokonce Academy, kam doporučíme závodníky, které potkáme v ligách nebo esport závodech. A mají šanci se stát v budoucnu profíky.

Když se mě někdo zeptá, jak se stát profíkem nebo placeným jezdcem, vždycky říkám „jezdi nejvyšší ligy, esport závody apod. Ať jsi vidět!“

Ke špičkovým jezdcům patří i špičkové vybavení. Kvalitní volant, sedačka, zkrátka jako skutečný kokpit. Jak ty odstředivé síly chybí...

JH: To je bohužel asi nejhorší vada simracingu, že potřebuješ volant a pedály, což není zrovna levná záležitost, takže pro mladé lidi je velmi těžké se dostat do závodění. Jde začít samozřejmě od velmi základního vybavení, které se pohybuje v řádu tisíců, i s tím můžeš jezdit top závody, ale postupem zjistíš, že dáš 20 tisíc za kokpit, dalších dvacet za pedály, volant a tak dále. Je to droga a já to zbožňuju!

Teď používám GT Omega Prime kokpit a k tomu Simagic volant/základnu a Venym pedály. Jsem velmi spokojen, jak všechno funguje!

... akorát že v závodním autě se nemůže stát, že tě zaskočí tvůj pes vystrašený z bouřky a v průběhu závodu ti vypojí kabely a odpojí volant, jako se ti nedávno stalo v ligovém závodě, že?

JH: Pořád lepší pes na klíně a odpojená sluchátka než rozbitý motor! Jo, u mě doma se vždycky najde nějaká situace, co nám zpestří závody, a můj pes je v tom úplný expert!

Ty na svých streamech závodíš nejvíce s vozy GT3. V reálu ale závodíš s cupovým cliem, přesto, mohl jsi na reálné trati využít něco ze zkušeností ze simulátoru?

JH: Rozhodně. Nejtěžší pro mě je přizpůsobit se cliu, je to velmi specifické auto na řízení, předokolka, malé auto. Můj kolega mi řekl, že mu trvalo skoro dva roky zjistit, jak s cliem správně jezdit, to mi dělá také problém. Takže třeba naučit se správně brzdit do zatáček, co jsou hodně utažené, aby mi auto zatočilo, je těžké, s tím mi sim nepomůže.

Ale na závodní stopu a brzdné body to je perfektní. Jedu na okruh a dopředu vím, co mě čeká.

No a to hlavní, co mohu potvrdit a co mi dělá největší radost, je toto. Jakmile padne zelená, vím naprosto přesně co dělat, jak bojovat, jak se bránit, jak správně zaútočit. Protože jsem to dělal tisíckrát na simulátoru online. V tom se simracing s reálnými závody shodují naprosto perfektně. Jakmile padne zelená, je to jen další online závod.

Na YouTube jsi aktivní už poměrně dlouho a za tu dobu sis kolem sebe vybudoval velmi početnou komunitu. Co myslíš, že ti pomohlo dosáhnout takového úspěchu?

JH: Myslím si, že mi hodně pomohl můj styl závodění. Nejen, že bojuju ve velkých esport závodech, ale zároveň do toho melu a melu a smějeme se a ukazujeme, že závodění není jen o tom soustředěném obličeji, ale taky o té zábavě. Ta nefiltrovaná emoce! Na jedné straně bojuji o co nejlepší umístění, a na druhé straně se bavíme na chatu, co bychom si dali k večeři!

Potkáváš se na virtuálních tratích i s reálnými závodníky? Vzpomínám si, že v jednom z online vytrvalostních závodů jsi na Silverstonu závodil přímo na trati proti bývalému mistrovi světa formule 1 Jensonovi Buttonovi.

JH: Když byl covid, tak to hodně pomohlo protnout virtuální a reálný svět, takže jsme jezdili proti Buttonovi, (Landovi) Norrisovi, (Charlesovi) Leclercovi a dalším. Teď je to trochu méně často a asi nejjednodušší je potkat (Maxe) Verstapenna v iRacingu, ale musíš jet top split. Realných závodníků jezdí simracing docela dost, myslím si, že Max je dobrý ambasador obou světů.

Máš v simulátorech ještě nějaké sny, čeho bys chtěl dosáhnout, nebo třeba nějakou akci, kam se dostat?

JH: Byl jsem všude možně i po světě, ale ještě jsem neviděl formuli 1! To bych si přál hodně. Jinak doufám, že na simulátoru budu závodit alespoň do osmdesáti a pořád porážet mladé talenty!