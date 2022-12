Hongkongský miliardář hledá možnosti, jak s novým týmem v roce 2026 vstoupit do F1

Miliardář z Hongkongu Calvin Lo zkoumá možnosti, jak s novým týmem v roce 2026 vstoupit do formule 1.

Lo je výkonným ředitelem společnosti R.E. Lee Capital, která je největším zprostředkovatelem životního pojištění na světě.

Jeho jméno bylo často skloňováno v souvislosti s investiční společností Dorilton Capital, která v roce 2020 převzala tým Williams.

Lo spekulace, že by měl být hlavním sponzorem této akvizice, nikdy nepopřel ani nepotvrdil, přiznal však, že měl „nějaký druh publicity“ prostřednictvím Dorilton Capital, o výši investice ale nikdy neřekl.

Nyní podle svých slov posuzuje finanční požadavky na vedení nového týmu.

„Na základě toho, co vidím, je to velmi ambiciózní, ale zdá se, že za správné konstelace hvězd to lze provést,“ řekl 46letý Lo pro BBC Sport.

Podle něj by bylo ideální založit zcela nový tým, zvažoval nicméně také koupit některou z již existujících stájí. Rozhodnout se chce do dvou měsíců.

„Zřejmě platí, čím dříve, tím lépe, že? Vypadá to, že už teď je časový plán velmi napjatý, abychom do roku 2026 dokázali vstoupit na startovní rošt.“

Forbes hodnotu jeho majetku odhadl na 1,7 miliardy dolarů. Lo je podle svých slov fanouškem F1, do motorsportu by však vstoupil „čistě z finančních důvodů“ a nebyl by zapojen do každodenních činností spojených s vedením týmu.

Ve videorozhovoru řekl, že financování základu týmu „není ta obtížná část“, klíčem k rozhodnutí ale bude finanční životaschopnost projektu.

„Jde o to, jak dlouho to vydržíte. V tomto světě je relativně snadné najít prostředky na jeden nebo dva roky. Vydržíte ale tři roky, pět let? To je ta důležitá část.

„Dívám se na to stejně jako na investici. V jakém roce, k jakému datu musíme vložit finanční prostředky, pokud nedosáhneme určitých cílů? A samozřejmě cíle musí být realistické. Nemůžete jen tak jít do prvního roku a všechno vyhrát. Čísla musí být spravována velmi konzervativně. Myslím, že to je ta zrádná část.“

Sám Lo podle svých slov nad založením vlastního týmu F1 neuvažoval, obrátily se na něj ale týmy, které chtěly „prozkoumat, zda mám zájem vložit finanční prostředky“. Přiznal také, že se již finančně angažoval ve stávajících týmech, kvůli „určitým omezením“ ale nemohl být konkrétnější.

Pravidla formule 1 každému novému týmu nařizují zaplatit 200 milionů dolarů. To má stávajícím týmům kompenzovat potenciální ztráty příjmů způsobené tím, že se odměny budou rozdělovat mezi 11 místo 10 současných týmů.

F1 je zároveň s přijetím dalšího týmu velmi opatrná. Vedení seriálu chce, aby tým byl pozitivní přínosem a dosáhl určité úrovně konkurenceschopnosti. Z toho důvodu se zatím se svým týmem nedokázaly dostat do F1 americké závodní legendy Mario a Michael Andrettiovi.

Lo zatím o svých záměrech nemluvil s nikým z Mezinárodní automobilové federace (FIA) ani s držitelem komerčních práv F1, rozhovory podle něj probíhají „přes prostředníky“.

„Máme několik skupin, které se s námi snaží spolupracovat a které nám pomohou se v tom všem orientovat. Netuším, jak je svět F1 provázaný. Myslím, že to bude největší překážkou pro vytvoření nového týmu.

„Možná bude jednodušší investovat do současného týmu. To je nejjednodušší, základy už jsou nastaveny a už to funguje.“

Lo se domnívá, že právě nyní je ta správná doba na založení nového týmu F1.

„F1 se od předchozích generací změnila. Nyní je mnohem mladší, základna fanoušků je mnohem širší. Sociální sítě jsou teď velká věc. Myšlenka dostupnosti k týmům, jezdcům. Nemusí to být přímo diskuse s fanoušky, ale působí to mnohem blíže. Spektrum diváků je nyní mnohem větší než před 20 lety.“