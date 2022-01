Honda z F1 odchází příliš brzy, myslí si Jamamoto

V říjnu roku 2020 Honda oznámila, že po sezóně 2021 ukončí svůj program ve F1, kde sedm let dodávala pohonné jednotky nejprve McLarenu, a následně týmům AlphaTauri a Red Bull.

Red Bull si nyní bude pohonné jednotky stavět sám, ovšem za pomoci některých lidí, které získal od Hondy a dalších týmů, v nové divizi Red Bull Powertrains.

Po letech trápení s výkonností i spolehlivostí u McLarenu dosáhla Honda ve spolupráci s Red Bullem výrazného zlepšení a v loňské sezóně pro ni získal Max Verstappen jezdecký titul, když v posledním závodě v Abú Dhabí porazil Lewise Hamiltona.

Jamamoto odpověděl souhlasně na dotaz Autosportu, zda Honda odchází z F1 příliš brzy, když zrovna začala dosahovat mistrovských úspěchů.

„Osobně s tím souhlasím, ano. Je to ale samozřejmě firemní rozhodnutí a já chápu, jakým směrem se chce automobilka vydat, takže to nakonec musíme přijmout. Ale vždy máme představivost, takže doufáme, že se Honda jednoho dne vrátí do F1,“ řekl Jamamoto.

Z rozhodnutí Hondy je sice podle svých slov smutný, ziskem jezdeckého titulu ale podle Jamamota dosáhla svých cílů a z F1 tak neodchází s nedokončenou prací.

„Samozřejmě je to smutné, ale bylo to zřejmé už od října 2020 a tak jsme věděli, že v roce 2021 musíme tlačit. Zaujali jsme jiné myšlení a dívali se na to rozhodnutí z jiného pohledu, snažili jsme se dát maximum do toho období, které nám ještě zbývalo.

„Soustředili jsme se, abychom v našem posledním roce vyhráli mistrovství a myslím, že nyní jsme dokončili naši práci ve F1. Splnili jsme naše cíle, a to i v časovém rámci, který jsme si stanovili.

„Nejprve jsme byli partnery s Toro Rosso a o rok později přišel Red Bull. Naším a také jejich cílem bylo do tří let vyhrát šampionát. Přesně to se stalo v roce 2021, takže je to skvělý příběh, obzvlášť když jsme do toho vložili tolik úsilí.“

Honda bude i nadále poskytovat podporu Red Bullu v jeho snaze vyrábět si vlastní pohonné jednotky. Specifikace pro rok 2022 je přitom poslední, kterou navrhla Honda ve své továrně v Sakuře.

„Bude to Red Bull Powertrains a my jim poskytneme podporu, aby s AlphaTauri a Red Bullem dosáhli dobrých výsledků. Určitě to ale bude jiný vztah. Je to výzva, zároveň je ale fakt, že chtějí být silnějším, a ještě integrovanějším týmem tím, že budou mít vše v rámci firmy. Jako Honda je chceme s našimi zdroji co nejvíce podpořit, aby byl tento projekt úspěšný.“