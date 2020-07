Honda vyšetřuje příčiny odstoupení. Max by vyhrál, věří Horner

Žádný z jezdců Red Bullu cíl závodu neviděl. Verstappen musel odstoupit už v první fázi závodu, Albon kolidoval s Hamiltonem při souboji o druhé místo, ale později musel také odstoupit a kolize v tom zřejmě nehrála žádnou roli.

„V současné době to společně s Hondou vyšetřujeme,“ uvedl po závodě Christian Horner. „Jakmile budeme mít nějaké závěry, dáme vám vědět. Není to něco, co jsme dříve neviděli.“

„Myslím, že papírový předpoklad je takový, že by dnes Max vyhrál. Držel krok s Valtterim. Na konci stintu jste mohli vidět, že se Valtteri začal dostávat do problémů s pneumatikami.“

„Zastavili bychom pod safety carem, nasadili tvrdou pneumatiku, jak to udělali ostatní. Při druhém safety caru zůstal Mercedes na trati? Udělali bychom pravý opak toho, co udělali oni. Nemůžete to vědět, ale myslím si, že strategicky jsme byli bystří, dnes jsme byli velmi silní.“

„Je škoda, že za to nemáme žádné body. Opět potřebujeme, aby Honda dodala podrobnosti. Probíhá zevrubné vyšetřování.“

Foto: Getty Images