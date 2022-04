Honda vyřešila problém, který v Melbourne odstavil Verstappena

Problém měl být vně nádrže a jako takový spadal spíše pod odpovědnost Hondy než týmu. Podle Red Bulu šlo o jiný problém než ten, který stál v Bahrajnu za odstoupením obou vozů.

Díly z Verstappenova vozu putovaly do japonské Sakury, kde má Honda svou továrnu.

„Věřím, že máme nápravu pro tento víkend,“ řekl Horner pro Sky Sports. „Bylo to jen velmi, velmi nešťastné. Díl, který najezdil desítky tisíc kilometrů bez jakéhokoli problému, se bohužel v Austrálii projevil ve nevhodnou dobu.“

Na otázku webu Motorsport.com, zda problém souvisí s poskakováním a s ním spojenými vibracemi, odpověděl: „Ne, to si nemyslím. Další vyšetřování ukázalo, že to bylo něco jiného. Prostě problém s komponentem palivového potrubí. Lidé z HRC se na to podívali velmi podrobně a mají řešení.“

Horner věří, že si Red Bull v Imole spraví chuť a získá slušné body. „Je to pro nás důležitý víkend,“ řekl. „Chci říct, že tento víkend je k dispozici spousta bodů a my se chceme ujistit, že jsme tam, abychom z toho vytěžili maximum. Nemůžeme si dovolit, aby se náskok na Ferrari opět zvětšil, takže ho musíme začít spíše smazávat, než aby se zvětšoval.“