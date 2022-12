Honda uvažuje o návratu do F1 v roce 2026. Zaregistrovala se jako výrobce motorů

Dočká se F1 plnohodnotného návratu Hondy v roli dodavatele motorů? Poslední zprávy z Japonska tyto spekulace přiživují.

Honda, jakožto dodavatel pohonných jednotek pro Red Bull a AlphaTauri, oficiálně opustila F1 na konci sezony 2021.

Všechny vazby na F1 však japonský výrobce nepřetrhl. I nadále totiž zůstává technickým partnerem společnosti Red Bull Powertrains, která zajišťuje dodávky pohonných jednotek, vycházejících z těch od Hondy, pro mateřský Red Bull i AlphaTauri.

Spolupráce mezi Red Bull Powertrains a Hondou by měla trvat až do konce ročníku 2025, jenž bude posledním se současnými technickými pravidly v oblasti motorů.

A právě nové regule, platící od sezony 2026, by mohly Hondu přilákat zpět. Rodící se spekulace, že by tak mohlo nastat nyní přiživila zpráva, že se japonská značka registrovala u FIA jako „zájemce o výrobu motorů od roku 2026.“

„Předpisy F1 od roku 2026 směřují k uhlíkové neutralitě. Kromě toho se do popředí dostává také elektrifikace, kterou prosazuje i společnost Honda. Cíle se tedy shodují,“ citoval šéfa HRC (Honda Racing Corporation) Kodžiho Watanabeho web Motorsport.com.

Bez registrace, která měla uzávěrku 15. listopadu, by byl případný vstup do F1 v roli dodavatele motorů složitější. Pozdější zájemci totiž nebudou mít možnost promluvit do probíhajících formálních diskuzí s FIA.