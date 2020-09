Honda se na rovince v Soči zadýchávala

Max Verstappen se kvalifikoval na druhém místě a na něm také dojel do cíle. Jen jezdci Mercedesu před a za ním si prohodili místa.

Red Bullu a Hondě nesedí charakteristika okruhu. V Soči je málo delších zón s tvrdším bzrděním, a tak je problém získat v rámci kola dostatek energie. Na rovince pak dochází k tomu, co se označuje jako „clipping“. Pohonná jednotka vyčerpá energii z baterie ještě před koncem rovinky.

Red Bull Verstappenovi během závodu oznámil, že na Bottase ztrácí na rovince 6 desetin na kolo.

Hornera to nepřekvapilo. V Soči se Red Bullu nikdy moc nedařilo. „Ale věděli jsme to, než jsme se sem dostali,“ řekl šéf Red Bullu. „Pro nás to bude vždy náročnější závod.“

„Myslím, že Mercedes měl tento víkend rychlejší auto než my. Využili jsme penalizace pro Lewise, ale myslím, že Max během víkendu vytáhl z auta každý gram výkonu. Je to náš nejlepší výsledek za těch šest let, kdy tady jezdíme.“

“Víme, že Max jezdí na velmi vysoké úrovni a víme, že Lewis je schopen udělat totéž. Maxovo kvalifikační kolo bylo obzvláště skvělé. V závodě nedělal vůbec žádné chyby. Byl to velmi vyspělý a rozvážný výkon.“