Honda: S Astonem Martin chceme vyhrát titul hned v roce 2026

Působení Hondy, coby dodavatele pohonných jednotek v F1, můžeme v rámci tzv. hybridní éry, která odstartovala v roce 2014, rozdělit na dvě části.

Tu první, neúspěšnou, Honda prožila v letech 2015 až 2017 s McLarenem, zatímco tu druhou, veleúspěšnou, si momentálně užívá s Red Bullem, který i díky japonským motorům získal k dnešnímu dni pět titulů (tři jezdecké a dva týmové).

Na konci roku 2025 se však cesty Hondy a Red Bullu rozdělí. Zatímco rakouský tým si ve spolupráci s Fordem začne vyrábět motory sám, japonská automobilka začne úzce spolupracovat s Astonem Martin.

Její plány přitom nejsou vůbec skromné. Již v roce 2026, kdy začnou platit nové regule týkající se pohonných jednotek, chce s Astonem Martinem dosáhnout vrcholu.

„Naší ambicí je stát se od roku 2026 a dále mistry světa,“ uvedl pro web Motorsport.com prezident Hondy pro motorsport Kodži Watanabe.

Pro Hondu je „GP2 engine“ období s Alonsem již uzavřená záležitost

Víme, že to bude velmi těžké a není to tak jednoduché, ale potřebujeme dobré cíle, abychom společně s Astonem Martin vynaložili co největší úsilí. Proto jsme si společně se Strollem (Lawrencem, majitelem týmu, pozn. red.) a Tošihirem Mibem (generální ředitel a prezident Hondy) tento cíl stanovili,“ nechal se slyšet Watanabe.

Lídr závodního oddělení japonské automobilky rovněž vysvětlil, proč si Honda jako svého partnera pro setrvání v F1 vybrala právě Aston Martin.

„Poté, co jsme se zaregistrovali jako dodavatel pohonných jednotek pro rok 2026, nás kontaktovaly některé další týmy, které měly zájem o spolupráci s Hondou. Pak jsme s těmito stranami hovořili a rozhodli se takto. Na společnost Honda udělalo velký dojem silné nadšení pana Strolla a jeho pevné vedení bojovat o titul mistra světa v roce 2026,“ přiblížil Watanabe.

„Investují spoustu peněz do nové továrny v Silverstone. Několikrát jsme se také sešli s Martinem Whitmarshem a Mikem Krackem, tedy s vedením týmu. Jsou velmi otevření a celý tým pracuje stejným směrem. To nám udělalo dobrý obrázek,“ uzavřel prezident Hondy pro motorsport.