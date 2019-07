Honda řeší prodlevu turba u Verstappena

Podle Verstappena ho prodleva turba stála 0,15 až 0,20 sekundy. V kvalifikaci přitom na pole position ztratil 0,183 s.

Verstappen také později uvedl, že se tento problém vyskytl opakovaně. Podle Red Bullu a Hondy však nešlo přímo o technický problém. Je to spíše problém s kalibrací. Zjednodušeně řečeno – to, jak Verstappen sešlapuje plynový pedál, není dokonale sladěno s tím, co pohonná jednotka dělá.

Podle Christiana Hornera, kterého cituje Motorsport.com, je to výsledek zlepšení na straně šasi. Verstappen nyní pracuje s plynovým pedálem jiným způsobem, než mu jeho auto dříve dovolovalo.

„Myslím, že to byla právě rychlost, s jakou Max šlape na plyn,“ řekl Horner. „Je to něco, co nebylo předtím vidět. Je to věc, která může být vyřešena na dynamometru.“

Honda situaci analyzuje. Podle Tanebeho je nutné zjistit „jakou kalibraci potřebujeme změnit a jak moc ji musíme změnit, abychom tento pocit nebo problém vyřešili“.

Je možné, že ke změnám dojde už pro Grand Prix Německa.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon