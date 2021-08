Honda prověří „bourané“ pohonné jednotky Verstappena a Péreze. Penalizacím se asi nevyhnou

V případě pohonných jednotek nejde o finanční ale spíše o sportovní stránku. Pokud bude muset Red Bull pohonnou jednotku ve voze vyřadit, oba jezdce s největší pravděpodobností čekají v další fázi sezóny penalizace.

V případě Verstappena byla pohonná jednotka po Silverstonu prověřena a v pátečních trénincích na Hungaroringu vyzkoušena na trati. Vše bylo v pořádku. Pak se ale objevil problém. Mechanici našli prasklinu a před závodem museli pohonnou jednotku vyměnit.

„Pošleme ji zpět do Sakury, abychom zkontrolovali stav praskliny a její polohu,“ řekl technický šéf Hondy Tojaharu Tanebe, kterého cituje Motorsport.com. „Pak budeme moci zjistit, co se stane v budoucnu, a zvážit, zda ji bude možné opravit.“

„Protože není možné vyměnit díly, zvážíme, zda ji lze opravit zvenčí. Výsledek rozhodne o tom, zda ji bude možné v budoucnu používat, nebo ne. Nevím, ale mám pocit, že je to dost složitá situace.“

„Po kvalifikaci se auto vrátilo, sundali jsme kapotu, odstranili kryt a našli ji při kontrole pohonné jednotky.“

„Totéž jsme kontrolovali před kvalifikací, ale žádný problém tam nebyl. Když jsme ji však kontrolovali po kvalifikaci, byly tam praskliny a olej vytékal ven. Nemělo to žádný vliv na data ani výkon, takže to nebylo něco, co by se projevilo v datech.“

Kromě Verstappenovy pohonné jednotky bude muset být zkontrolována také pohonná jednotka Péreze, který byl sestřelen na startu Velké ceny Maďarska.

„V datech jsou určité abnormality, takže mám pocit, že může být docela obtížné ji v budoucnu dále používat,“ dodal Tanabe.