Honda přiveze do Rakouska vylepšenou pohonnou jednotku

Honda vloni na Red Bull Ringu získala první vítězství od návratu do formule 1 a celkově zaznamenala v roce 2018 a 2019 slušný progres. Očekává se, že v současné době jsou už Japonci blízko Mercedesu a Ferrari. Napovídá tomu i zmrazení vývoje pohonných jednotek – pokud by byla Honda daleko za svými soupeři, Red Bull by byl proti.

Do Rakouska přiveze Honda vylepšený motor. Očekává se, že se zaměří tradičně na zlepšení výkonu i spolehlivosti – mimochodem, upgrady kvůli spolehlivosti budou povolené i nadále, ale bude potřeba souhlasu FIA.

„Máme upgrade motoru,“ potvrdil Christian Horner. „V podstatě představujeme to, co by bylo motorem číslo dva, který se ale stane našim prvním motorem.“

Kromě motoru přiveze Red Bull také nové díly. Už během filmovací dne byly vidět změny na předním křídle a podlaze. Helmut Marko dříve uvedl, že jde o díly původně plánované pro tři odložené či zrušené závody.

„Ve všech aspektech tohoto auta bylo vykonáno strašně mnoho práce a od opětovného otevření továrny na začátku června je to závod s časem, aby se tyto aktualizace dostaly na auto.“

„Začínáme druhý rok našeho vztahu s Hondou. Cítíme mnohem větší integraci. Užili jsme si skvělou debutovou sezónu, kdy Honda vyhrála tři závody a nyní na tom samozřejmě chceme stavět. Jsou ambiciózní, sdílejí stejné ambice jako my, mezi sezónami pracovali nesmírně tvrdě a do tohoto roku samozřejmě vstupují s většími očekáváními.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli