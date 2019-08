Honda neví, kdy nasadit nový motor. Red Bull chce uspět v Singapuru, Honda v Japonsku

Honda během letošní sezóny formule 1 nasadila už dvě vylepšení svého motoru. Třetí specifikaci své pohonné jednotky Honda nasadila ve Velké ceně Francie a má za sebou pět závodů.

Po letní přestávce následují na přelomu srpna a září závody v Belgii a Itálii, kde je výkon motoru vzhledem k dlouhým rovinkám důležitý. Poté se týmy přesunou na městskou trať v Singapuru, kde Red Bull pravidelně patří k nejsilnějším a bude mít znovu velkou šanci bojovat o vítězství. Nasazení nové verze motoru, která s sebou přinese penalizaci, se tak proto jeví jako logické buď v Belgii nebo Itálii.

Tanabe nicméně řekl, že rozhodnutí o nasazení nové verze pohonné jednotky zatím nebylo učiněno.

„S týmy neustále jednáme a rozhodneme se, kdy nasadíme nový motor nebo vylepšenou specifikaci. Do této chvíle zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí. Záleží na situaci, načasování a na výsledcích jednání s týmy. Je to velmi složité,“ řekl Tanabe.

Pro Red Bull je důležitý závod v Singapuru, kde se mu tradičně daří. Naopak Honda se bude chtít dobrým výsledkem prezentovat v domácím závodě na japonské Suzuce, který bude pátým po letní přestávce.

Honda věří, že její pohonné jednotky nyní mohou absolvovat šest plných závodních víkendů bez problémů či výrazné ztráty výkonnosti.

Pro úspěch v domácím závodě by se pro Hondu nabízela možnost nasadit vylepšení v závodě v Rusku, který je v kalendáři mezi Singapurem a Japonskem. Díky tomu by mohla mít Honda pro svůj domácí závod nový motor a bez dalších změn či penalizací by mohla dokončit s tímto motorem i zbytek letošní sezóny.

„Máme dva plány: dlouhodobý a krátkodobý. Po závodě přezkoumáváme situaci, stav pohonné jednotky, dva nebo tři závody jsou možná krátkodobý. Dlouhodobý je pak do konce sezóny,“ uzavírá Tanabe.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon