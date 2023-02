Honda: Několik týmů nás kontaktovalo ohledně dodávek motorů od sezony 2026

Zda zůstane Honda v F1 i po konci sezony 2025 zatím není jisté. Japonská automobilka však přiznala, že už ji ohledně dodávek motorů kontaktovalo několik týmů.

V současné době dodává Honda motory Red Bullu a jeho sesterské stáji AlphaTauri – ne napřímo, ale pod hlavičkou Red Bull Powertrains (RBPT).

To se po sezoně 2025 změní, jelikož se Red Bull rozhodl, že si bude po změně technických pravidel ve spolupráci s automobilkou Ford stavět motory sám.

I když zatím nemá Honda žádného zákazníka od sezony 2026 jistého, neznamená to, že by japonská automobilka nebyla proaktivní. Honda se již registrovala jako výrobce pro novou generaci motorů, která přijde na řadu právě od sezony 2026, a nyní je otevřena rozhovorům s možnými zájemci.

„Formule 1 se výrazně posouvá směrem k elektrifikaci, přičemž uhlíková neutralita je naším celopodnikovým cílem. Myslíme si, že budoucí směřování F1 je v souladu s našimi cíli, a proto jsme se rozhodli zaregistrovat se jako výrobce pohonné jednotky,“ uvedl podle Autosportu šéf HRC (Honda Racing Corporation) Kodži Watanebe na předsezonní tiskové konferenci.

„Jsme zvědaví, kam se F1 bude ubírat. F1 je vrcholnou závodní kategorií a rádi bychom pečlivě sledovali, jak to bude vypadat až dojde k větší elektrifikaci,“ upřesnil Watanabe.

„Poté, co jsme provedli registraci, nás kontaktovalo několik týmů F1. Zatím ale nemáme žádné konkrétní rozhodnutí, zda se do F1 vrátíme, nebo ne,“ prohlásil šéf závodního oddělení Hondy.

Do třetice s McLarenem?

Mezi týmy, které by teoreticky mohly mít zájem o motory Honda, můžeme řadit především McLaren a Williams, tedy stáje, které nemají úzké vazby na některého z dodavatelů a zároveň si nevyrábí vlastní motory. V obou případech by Honda v roli dodavatele nahradila Mercedes.

S McLarenem by šlo již o třetí partnerství. Zatímco to první (z let 1988 až 1992) bylo velmi úspěšné, když přineslo osm mistrovských titulů (čtyři jezdecké a čtyři týmové), to druhé (z let 2015 až 2017) nedopadlo vůbec dobře a nevzešel z něj žádný úspěch.

Podle nedávných informací webu The Race však již mezi Hondou a McLarenem na téma možného obnovení spolupráce proběhla první jednání.

Také s Williamsem by měla Honda na co navazovat – konkrétně na partnerství z let 1983-1987, které zajistilo tři tituly (jeden jezdecký a dva týmové).