Honda nasadí ve Spa čtvrtou verzi pohonné jednotky. Dostanou ji jen dva jezdci

„V závodech těsně před letní přestávkou se náš výkon postupně zlepšoval a oba naše týmy byly konkurenceschopné,“ uvedl před Spa Tojoharu Tanebe.

„Našim cílem je posunout tuto dynamiku vpřed do další části sezóny a dosáhnout dalších zlepšení.“

„V tomto víkendu představíme Specifikaci 4 naší pohonné jednotky. Jako obvykle jsme se zaměřili na zlepšení spolehlivosti i výkonu v naději, že v této části sezóny dosáhneme ještě lepších výsledků u obou týmů.“

Tanebe uvedl, že novou pohonnou jednotku dostanou pouze Kvjat a Albon. „A to ze strategických důvodů při pohledu na zbytek sezóny jako na celek.“

Výměna jezdců u Red Bullu a Toro Rosso na to nemá vliv. Albon dostane vůz Gaslyho a to včetně počtu dosud použitých komponent. Platí to samozřejmě také obráceně.

Oba jezdci dostanou za nasazení nového motoru penalizace.

Foto: Getty Images / Mark Thompson