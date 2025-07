Honda má ohledně teoretického prodloužení spolupráce s Red Bullem jasno

Prezident Hondy pro motorsport Kodži Watanabe vyloučil, že by Red Bull mohl využívat pohonné jednotky japonské značky i v roce 2026.

Red Bull čeká v příštím roce nejspíš největší výzva od chvíle, kdy se stáj z Milton Keynes připojila ke kolotoči F1.

Tým si totiž poprvé ve své historii, byť ve spolupráci s Fordem, bude vyvíjet a stavět vlastní pohonné jednotky (PJ). Nad projektem Red Bull Powertrains však visí otazníky a spekuluje se o tom, zda budou motory, na kterých se stále pracuje, dostatečně konkurenceschopné.

Objevily se proto úvahy, že by Red Bull nakonec mohl usilovat o prodloužení dosud velmi úspěšné spolupráce s automobilkou Honda, která bude od roku 2026 dodávat pohonné jednotky týmu Aston Martin.

K této alternativě se nyní vyjádřil prezident Hondy pro motorsport Kodži Watanabe, který ji však jasně vyloučil.

„Není to vůbec možné. I kdyby nás o to požádali nyní, termín 2026 bychom nebyli schopni dodržet. To není reálné,“ uvedl Watanabe pro server AS-Web.jp.

Více se naopak Watanabe rozpovídal o rýsující se spolupráci s Astonem Martin.

„Od Aston Martinu jsme již obdrželi několik požadavků," prozradil Japonec.

„Nevíme, zda pocházejí od Neweyho, ale Andy (Cowell, šéf stáje, pozn. red.) v minulosti vedl oddělení pohonných jednotek u Mercedesu, takže má s motory zkušenosti. Je pro nás pozitivní, že na straně vývoje vozu máme někoho s takovými znalostmi a můžeme s ním diskutovat,“ dodal jeden ze šéfů Hondy.