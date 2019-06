Honda kuriózním způsobem obešla sportovní pravidla ohledně pohonných jednotek

Není to tak dávno, co jezdec nasadil během víkendu téměř celý kamion nových komponent pohonné jednotky. Dostal penalizaci v součtu pár desítek míst a měl zásobu na velkou část sezóny. Tento postup není v současné době už možný, ale Honda našla elegantní alternativu.

Japonský výrobce přivezl do Francie nový a vylepšený motor a turbo. Dostali ho oba jezdci Red Bullu a Kvjat. Pro Kvjata znamená nasazení některých komponent penalizace.

Kvjat nasadil čtvrtý motor, třetí MGU-K, MGU-H, baterii, turbo a elektroniku. Penalizaci dostal za motor, MGU-K, elektroniku a baterii. V součtu překročila penalizace 15 míst, což znamená, že Kvjat odstartuje z posledního místa.

V případě MGU-H a turba Kvjat penalizace dostat neměl, protože obě tyto části může nasadit třikrát. Penalizace by ho čekala až při dalším nasazení.

Pokud by Kjvat v některém z dalších závodů nasadil čtvrtý MGU-H nebo čtvrté turbo, dostal by penalizaci 10 míst. Jen jedna taková penalizace ho s ohledem formu Toro Rosso odsune na konec startovního pole nebo minimálně do některé z posledních řad. Ale místo 10 místo dostane Kvjat při nasazení „čtvrté“ komponenty jen 5 míst. Proč? Díky mazanosti Hondy.

Před nasazením komponenty do vozu se na ní umísti plomba FIA. Je to z toho důvodu, aby tým nemohl bez vědomí technického delegáta měnit některé části dané komponenty. Honda tuto plombu u MGU-H a turba porušila. Pokud by tak učinila bez vědomí FIA po prvním použití komponenty, znamenalo by to podle článku 23.3 e) Sportovních pravidel, že už komponentu nesmí použít. V tomto případě šlo však o taktické porušení plomby. FIA nyní identické turbo a MGU-H bere jako nové čtvrté komponentu.

Kvjat tak ve Francii jede technicky se třetím turbem a MGU-H, ale z pohledu FIA se jedná o čtvrté turbo a čtvrté MGU-H a za to dostal Kvjat dalších dvakrát deset míst, které však s ohledem na jeho start z konce pole nic neznamenají.

Při prvním překročení limitního počtu komponent dostane jezdec 10 míst. Při každém dalším už jen 5.

Podle pravidel při nasazení pátého turba a pátého MGU-H čeká Kvjata penalizace už jen pět míst.

Foto: Getty Images / Peter Fox