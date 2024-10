Honda: Jsme připraveni na to, že s Neweym dojde i na třecí plochy

Honda je v současné době dodavatelem pohonných jednotek pro Red Bull, díky čemuž dosud spolupracovala mj. i s veleúspěšným šéfdesignérem rakouského týmu Adrianem Neweym.

To se přitom nezmění ani poté, co japonská automobilka přestane spolupracovat s Red Bullem a začne od sezony 2026 vyrábět motory pro Aston Martin. V Astonu Martin se totiž cesty Hondy a Neweyho opět spojí a již v příštím roce začnou pracovat na projektu vozu pro ročník 2026.

„Těší nás, že Aston Martin podniká soustavné kroky k posílení své konkurenceschopnosti,“ uvedl šéf závodní divize Hondy Kodži Watanabe v rozhovoru pro Autosport.

„Jsme velmi povzbuzeni tím, že posílili strukturu svého vedení, včetně zapojení Neweyho. S Neweym jsem pracoval již dříve a víme, že má neuvěřitelnou vášeň pro stavbu rychlých vozů,“ prohlásil Watanabe na adresu statisticky nejúspěšnějšího konstruktéra v historii F1.

„Vzhledem k tomu, že my stavíme pohonnou jednotku (PJ) a on staví podvozek vozu, jsou chvíle, kdy se naše vize ne vždy shodují. V takových případech dochází ke konfliktům mezi tím, co chce tým zodpovědný za podvozek, a co chce tým, který vyrábí PJ. Přesto se nám ale společně podařilo vytvořit nejlepší vůz na světě,“ poukázal Japonec na loňský Red Bull s označením RB19, který vloni vyhrál 21 z 22 velkých cen.

„S Neweyem, který nyní bude u Aston Martinu, očekávám, že se podobné výzvy opět objeví, ale doufám, že to povede k tomu, že se tým Aston Martin Honda stane nejlepším na světě. Na některé konflikty jsme připraveni. A samozřejmě se to netýká jen Neweyho,“ dodal Watanabe, který tím možná narážel na Fernanda Alonsa.

Také španělský závodník bude v Astonu Martin navazovat s Hondou na předchozí spolupráci, která však byla podstatně méně úspěšná, než ta v případě japonské automobilky a Red Bullu.

Alonso totiž po tři roky závodil s motory Honda v letech 2015 až 2017, kdy nepříliš úspěšně působil v McLarenu. Rodák z Ovieda tehdy nešetřil Hondu kritikou a během Velké ceny Japonska 2015 v týmovém rádiu dokonce její pohonnou jednotku označil jako „GP2 engine“ (motor vozu tehdejšího juniorkého seriálu GP2).

Honda se však již před časem nechala slyšet, že tuto záležitost bere za uzavřenou.