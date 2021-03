Honda je velmi, velmi blízko Mercedesu, věří Tost

Honda na konci roku odejde z formule 1, ale do té doby chce vyvíjet, jako kdyby se žádný odchod nekonal. Franz Tost si zlepšení pohonné jednotky pochvaluje.

„Musím říci, že Honda odvedla v Sakuře fantastickou práci, protože tato nová pohonná jednotka je mnohem výkonnější a lepší z hlediska řízení, než tomu bylo v minulosti,“ řekl Tost.

„Uvidíme v kvalifikaci a také v závodě. Myslím, že Honda je opravdu velmi, velmi blízko Mercedesu. Mohu jen poděkovat japonským inženýrům, protože odvedli skvělou práci.“

Tost byl po pátku spokojený také s výkonem svého týmu. „Náš výkon je podle očekávání. Pokud půjde s oběma vozy vše dobře, můžeme se dostat do třetí části kvalifikace. Ve středu pole je to ale velmi těsné, jde o setiny sekundy. Můžete být osmý, ale můžete být také patnáctý. A já osobně doufám, že to dokážeme poskládat dohromady a oba vozy budou ve třetí části a v neděli budeme bodovat.“