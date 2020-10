Honda byla budíček. V Portugalsku se bude jednat o osudu současných pohonných jednotek

Podle Auto Motor und Sport proběhne v pondělí po skončení Grand Prix Portugalska v Portimão setkání zástupců týmů, FIA a Liberty. Budou jednat o současných pohonných jednotkách.

Podle Christiana Hornera je avizovaný konec Hondy „budíčkem“. Pokud by odešel další výrobce, byla by situace už kritická. Ferrari se samozřejmě k odchodu nechystá, Mercedes chce dokonce prohloubit spolupráci s AMG a Renault má plány s Alpine. Situace se ale může změnit – celý letošní rok toho budiž důkazem.

Současné pohonné jednotky, do kterých výrobci investovali nemalé peníze, mají zůstat do roku 2025 s tím, že zatím není vůbec jasné, co přijde poté.

Současné pohonné jednotky ale také přinesly dominanci Mercedesu, jsou drahé, složité a ačkoliv dosahují úchvatné efektivity a jsou hybridní, F1 je nedokázala „prodat“ jako zelenější technologii budoucnosti.

Formule 1 by se mohla dohodnout na dřívější změně, i když je to spíše méně pravděpodobná možnost. Jakou cestou by se v takovém případě mohlo jít?

Existují dvě možnosti – zcela nová technologie zaměřená na potřeby sériového vývoje, která by přitáhla nové výrobce. Mluví se dokonce o palivovém článku.

Druhou možností je vzít současné pohonné jednotky a zjednodušit je. Zůstal by patrně spalovací motor a k němu by se přidával standardizovaný ERS.

Datum zavedení nové verze by bylo závislé na konkrétní podobě. Zjednodušené pohonné jednotky by bylo možné nasadit v roce 2023 společně se zavedením e-paliv. Samotné bezúhlíkové palivo by mohlo dodat F1 potřebnou „zelenou barvu“.

Jakákoliv změna pohonných jednotek před rokem 2025 by nejspíše vedla ke zmrazení současného vývoje. Ten je zmrazen částečně už nyní – ať už z hlediska počtu možných verzí za rok, tak z hlediska počtu hodin na testovacích stolicích. V případě očekávaných změn by se ale zřejmě šlo ještě dál. A tady narážíme na problém – Ferrari potřebuje pracovat, aby snížilo ztrátu. Ostatní výrobci by mu musely dovolit pokračovat ve vývoji.