Honda bouchla dveřmi. Co bude dál a jaké budou důsledky?

Zrovna když se začalo Red Bullu a Hondě dařit, se Japonci rozhodli s formule 1 odejít. Argumentují tím, že se chtějí soustředit na novou éru automobilového průmyslu a do roku 2050 být uhlíkové neutrální.

Bude velmi zajímavé sledovat, zda se Honda nestáhne také z IndyCar, kde je jedním ze dvou dodavatelů a spekuluje se, že novým dodavatelem může být Ferrari. Na druhou stranu jsou USA pro Hondu klíčovým trhem.

Red Bull je bez motoru

Red Bull je aktuálně bez motoru pro rok 2022 a výběr je značně omezen. Na startovním roštu v roce 2022 budou k dispozici jen tři dodavatelé: Mercedes, Ferrari a Renault. První dva už před léty Red Bull odmítli. Měli k tomu logické důvody. Nikdo nechce být porážen vlastním motorem v jiném voze. Renault s Red Bullem spolupracoval, ale vztahy mezi oběma jsou velmi špatné.

V roce 2022 navíc vstoupí v platnost nová pravidla a auta budou zcela odlišná. Inženýři si sice stěžují, že nová pravidla nedávají příliš prostoru pro kreativitu, ale víme, že i pár desetin může znamenat velký rozdíl. Red Bull má prostředky k tomu, aby postavil silný vůz a má také Adriana Neweyho, který se vrátil na plný úvazek.

Do prvního závodu sezóny 2022 sice ještě zbývá nějakých 17 měsíců, ale reálně má Red Bull mnohem méně času. Od začátku prosince se „rozmrazí“ vývoj vozů pro rok 2022 a čím dříve bude Red Bull znát parametry nového motoru, tím lépe.

Když selže diplomacie, nasadí FIA zbraně

Výrobci pohonných jednotek mají povinnost FIA do 15. května (datum se ale může měnit) nahlásit, komu budou v příštím roce dodávat pohonné jednotky.

Pokud by některý tým zůstal bez dodavatele, vstoupí do hry FIA. Týmu by pak měl dodávat ten, kdo dodává nejmenšímu počtu týmů, což by byl Renault – ten bude v roce 2022 dle aktuálních dohod dodávat jen sobě.

Red Bull se ale tomuto řešení bude chtít nejspíše vyhnout. Lze očekávat, že tato „nucená“ dohoda by nebyla ideální a podepsána by byla nejspíše až okolo léta a to je pozdě.

A co když nový dodavatel není potřeba?

Příchod nového dodavatele pro rok 2022 je absolutně vyloučený. Je nemožné něco podobného stihnout. Dočasná dohoda s některým z dodavatelů či vynucená dohoda a následný příchod nového dodavatele v dalších letech (nejdříve reálně od roku 2023, 2024) je také velmi nepravděpodobný. Noví dodavatelé vstoupí do F1 v lepším případě až s příchodem nových pravidel v oblasti pohonných jednotek, což má být v roce 2026 a to ještě možná.

Musíme si však uvědomit, že současná situace je jiná než před pár lety, kdy Red Bullu hrozilo, že skončí bez dodavatele.

Red Bullu může paradoxně pomoci to, co mu situaci současně komplikuje. Aktuálně jsme v procesu postupného zmrazování vývoje pohonných jednotek. Už letos nemohou výrobci nasadit další verze a v následujících letech bude „vývojový opasek“ ještě více utažený.

Red Bull se svým technologickým centrem by hypoteticky mohl převzít motorovou část Hondy. Hlavní část se sice nachází v Japonsku, ale menší továrnu má Honda už dlouho v Milton Keynes, kde sídlí i Red Bull.

O vývoj se už moc starat nemusí. Je třeba zajistit především výrobu a spolehlivost. Je však pravděpodobné, že by Honda v takovém projektu musela minimálně částečně a alespoň dočasně zůstat – už ne jako dodavatel ale jen jako technologický partner. Podobný krok může být složitý, ale uskutečnitelný. Red Bull by také mohl navázat spolupráci s „místními“, jako je třeba Ilmor.

Samozřejmě by to znamenalo vyšší náklady, ale v příštím roce bude zaveden rozpočtový strop, takže Red Bullu prostředky zůstanou.

Důsledky

Existuje ještě jedna možnost. Odchod Red Bullu z formule 1. Aktuálně to Red Bull jednoznačně odmítá, ale i nedávná historie nám ukazuje, že co je dnes odmítnuto, to je zítra potvrzeno.

Odchod Hondy ale může mít také další důsledky, které s motorem na první pohled nesouvisí. Ještě před pár hodinami byla ve vzduchu možnost, že v příštím roce nahradí Daniila Kvjata u AlphaTauri Japonec Juki Cunoda. Jeho příchod sice nelze vyloučit, nicméně jeho šance patrně výrazně klesly.

Druhým důsledkem by mohl být odchod Maxe Verstappena. Už v Rusku se spekulovalo, zda by nemohl tým předčasně opustit. Novináři v tomto případě vařili z vody na základě frustrace Verstappena po dvou odstoupeních v řadě. Současná situace je ale odlišná. Red Bull si hodně sliboval od roku 2022. Honda dodává jen Red Bullu. U jiných dodavatelů bude Red Bull jen jedním ze zákazníků. Podle pravidel sice má dodavatel poskytnout všem stejné pohonné jednotky, ale i tak víme, že podobný formát spolupráce není pro nejvyšší ambice ideální. Aktuálně má Verstappen smlouvu do roku 2023.