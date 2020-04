Homeoffice stylem jezdců formule 1

Ačkoliv začátek letošní sezóny formule 1 je kvůli koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19, zatím stále v nedohlednu a postupně se odkládají nebo zcela ruší závody v kalendáři, piloti formule 1 se musí stále fyzicky udržovat v kondici.

Ani jezdci F1 v současné době necestují po světě, ale tráví většinu času doma. McLaren ukázal, jak tuto dobu přečkává jeho pilot Carlos Sainz Jr.

„Před začátkem dne nebo týdne je důležité mít plán! Měl by zahrnovat vše, co by mělo být uděláno (práce) a vše, co bych chtěl (ve volném čase), aby to bylo vyvážené,“ říká Sainz Jr.

„Práce pro mě znamená cokoliv, co je potřeba udělat pro naše partnery a pro můj tým. V tuto chvíli to znamená zejména práce na videu a sociálních sítích pro naše partnery a hovory s členy týmu McLaren i mého osobního týmu. I když na trati se téměř nic neděje, je důležité udržovat kontakt a kontrolovat, že jsou všichni v pořádku a jestli je tu něco více, co můžeme udělat z domu. Videohovory jsou dobrým způsobem, jak se udržet v kontaktu a více si telefonáty užít, když je teď kontakt limitován.“

V denním rozpisu má své místo také kondiční trénink a jídlo. „Plánuji si také svůj trénink, čas na jídlo a čas na relax, což může zahrnovat hraní her, interakci s fanoušky na sociálních sítích nebo jen dobře strávený čas s rodinou. Své dva denní tréninky se snažím dělat, když jsem na vrcholu, abych z nich dostal maximum. Na konci dopoledne a na konci odpoledne, samozřejmě po siestě!“ dodává s úsměvem Španěl.

Každý Sainzův den nyní stojí na třech pilířích.

1. Fyzická příprava

„Kardio i silový trénink jsou stejně důležité součásti mé fyzické přípravy. V kardiu jsou to tréninky různé intenzity v závislosti na dni a na tom, jak se cítím. Používám běžecký pás nebo rotoped. Někdy ale spolu s mým trenérem do programu zahrneme trénink s vlastní vahou těla. V rámci kruhového tréninku dělám sérii cviků s vlastním tělem, což je také skvělé kardio, když nemáte žádné vybavení,“ říká Sainz Jr.

„Při silovém tréninku vždy cvičím celé tělo, nejvíce se ale zaměřuji na krk a ramena, která při přetížení ve formuli 1 dostávají zabrat. Používám různé pomůcky, ale spousta se toho dá odcvičit i s omezenou výbavou, dokonce i jen s vlastním tělem, ale odporové gumy jsou opravdu všestranné. Kromě toho je nezbytné dělat cvičení na mobilitu, abych zůstal pružný a mé tělo bylo zdravé. Dělám to jako samostatné cvičení před a po tréninku, obzvlášť se zaměřuji na relax a hluboké dýchání.“

2. Strava

„Denní příjem bílkovin a zdravých tuků je celkem vyrovnaný, největší rozdíly jsou v příjmu sacharidů,“ říká Sainz Jr. ke stravě jako další důležité položce vrcholového sportovce.

„Když mám těžší tréninky, potřebuji více jíst a mohu si dovolit jednodušší formu sacharidů, abych měl palivo pro ty tréninky. Během jednodušších nebo zcela volných dní jím mnohem méně, jelikož nepotřebuji tolik energie,“ říká.

„Každý rok podstupuji vyšetření krve, abych věděl, jaké doplňky stravy potřebuji, pro celkové zdraví jsou ale důležitá probiotika, rybí oleje a vitamín D. Vitamín D je v této době možná ještě důležitější, hraje důležitou roli v imunitním systému. Během dne si dopřávám také několik šálků kávy, po 14. hodině ale už nepřijímám žádný kofein, aby to nemělo vliv na můj spánek.“

3. Mentální pohoda

„To je část, na kterou lidé často zapomínají. Člověk od člověka se to může lišit, je ale důležité se znovu nabít po psychické stránce a musíte si na to najít čas. Rád dělám věci s rodinou, hrajeme karty nebo šachy. Je to dobré na testování paměti a je to zábavný způsob, jak se na konci dne sejít,“ popisuje.

„Rád také hraji videohry a jezdím na simulátoru, což mě také udržuje ve střehu. Nyní je také čas věnovat se četbě, mezi moje oblíbená témata patří sportovní hrdinové a historie. Televize je také fajn, ale snažím se před ní netrávit mnoho času. Před spaním sledují zprávy a buď film nebo epizodu mého oblíbeného seriálu. Více méně chodím spát a vstávám ve stejný čas, pomáhá to s kvalitou spánku a rutinou!“

