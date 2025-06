Hollywoodský příběh a reálné kulisy. Film F1 se natáčel o závodních víkendech a inspiroval se skutečnými nehodami

Fun fact: Brad Pitt by ve F1 lámal rekordy

Pokud by Brad Pitt (Sonny Hayes) skutečně závodil ve F1, překonal by nejspíše mnoho rekordů. Minimálně jeden určitě. Stal by se nejstarším jezdcem, který kdy nastoupil do závodu Formule 1. V roce 2023, kdy natáčení začalo, oslavil 60. narozeniny.

Nejstarším jezdcem na startovním roštu je Fernando Alonso, kterému letos bude 44. V 50. a částečně i v 60. letech jsme ale viděli i o dost starší jezdce. Rekord drží monacká legenda Louis Chiron. V Grand Prix Monaka 1958 měl více než 58 let. Do závodu se ale nekvalifikoval. To se mu povedlo o tři roky dříve, kdy odstartoval do závodu F1 ve věku 55 let a 292 dní.