Hodně náročný večer. V závodě nám nevyšlo vůbec nic, lamentoval Alonso

Aston Martin na letošní GP Singapuru nebude vzpomínat v dobrém. Stroll po sobotní nehodě v neděli vůbec nestartoval, zatímco Alonso dojel poslední.

V Singapuru v neděli neskončila pouze vítězná série Red Bullu, ale rovněž bodová šňůra Astonu Martin, který letos poprvé nebodoval.

První nepříjemnost stáj ze Silverstone potkala ještě před závodem, do kterého kvůli sobotní nehodě Lance Strolla nakonec nasadil pouze jeden vůz, ve němž seděl Fernadno Alonso.

Španěl sice bojoval o body, ale na ty nakonec z různých důvodů nedosáhl. Alonsa mj. přibrdila 5sekundová penalizace za přejetí bílé čáry před vjezdem do boxů, pomalý pit stop, ale i výlet mimo trať, výsledkem čehož byla poslední 15. příčka v cíli.

„Byl to nesmírně náročný večer. Pokazilo se všechno, co se pokazit mohlo. Je však lepší, že se to všechno přihodilo najednou. Nezapomínejme také, že to byl náš první závod v celé sezoně, kdy jsme nebodovali,“ prohlásil po dojezdu Alonso, jenž v neděli překonal milník v podobě 100 000 km odjetých během závodů F1.

„Přijeli jsme sem s docela velkými nadějemi, ale Singapur je docela unikátní. Tempo je zde diktováno teplotou pneumatik – a možná jsme do toho šli příliš tvrdě. Je spousta věcí, které musíme z tohoto víkendu zanalyzovat. Je toho hodně, co si můžeme odnést a zlepšit. Musíme se zlepšit,“ dodal španělský pilot, před kterého se v průběžném hodnocení jezdců po GP Singapuru dostal Lewis Hamilton.