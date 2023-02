Hodně jsem se od doby přestupu do Red Bullu posunul, říká Gasly

Pierre Gasly má za sebou druhý velký přestup v kariéře. Francouz říká, že je nyní mnohem zkušenější a že ví, co je potřeba udělat pro to, aby byl v Alpine úspěšný.

Pierre Gasly po skončení loňské sezony přestoupil z AlphaTauri do Alpine. Pro 26letého Francouze to však není první přestup do „velkého“ týmu.

V sezoně 2019, jeho druhé kompletní v F1, jej Red Bull povýšil z tehdejší Scuderie Torro Rosso (dnešní AlphaTauri) do „áčkového“ Red Bullu. Gasly však příliš neuspěl a od sezony 2020 opět hájil barvy týmu z italské Faenzy.

Vítěz Velké ceny Itálie 2020 nicméně věří, že další nezdar po přestupu do Alpine nezažije.

„Připadá mi, jako by to byla věčnost, co jsem byl v Red Bullu. Od té doby se toho tolik událo - jak profesně, tak v osobní rovině,“ řekl Gasly v rozhovoru pro britský Autosport.

„Myslím, že jsem se posunul ve všech oblastech. Dobře si pamatuji, s jakými pocity jsem tehdy do Red Bullu odcházel. Nyní jsou moje pocity, přístup i myšlení úplně jiné,“ prohlásil francouzský závodník.

Chci využít zkušenosti

„Mám mnohem jasnější představy. Myslím, že mám jasno v tom, co je potřeba k výkonu a co k tomu, abych byl konkurenceschopný. Rád bych využil zkušenosti, které jsem nasbíral s AlphaTauri – v dobrých i špatných časech, ale i u Red Bullu, abych z této příležitosti u Alpine vytěžil co nejvíc,“ vysvětlil Gasly.

„Jsem si mnohem jistější, že to nyní bude velmi úspěšné angažmá. Nepochybuji o tom.“