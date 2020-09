Hodně jsem riskoval, přiznal Sainz Jr. po vyrovnání nejlepšího kvalifikačního výsledku

Pilot McLarenu přiznal, že musel v posledním sektoru okruhu v Monze hodně riskovat, aby zajel třetí nejrychlejší čas a vyrovnal tak svůj výsledek z letošní Velké ceny Štýrska na Red Bull Ringu.

„V posledním kole jsem to téměř pokazil. V první zatáčce Lesmo jsem měl dramatický moment a skoro jsem ztratil kontrolu nad vozem. Od té chvíle jsem musel jet na hraně. Trochu se ještě třesu, protože jsem do toho v Ascari a Parabolice musel jít,“ řekl Sainz Jr.

„Měl jsem pocit, že v Q1 a Q2 to vyšlo, ale první pokus v Q3 nevyšel. Kolo nezačalo dobře, takže jsem musel mít dobré poslední zatáčky. Šel jsem do toho, hodně riskoval a vyplatilo se to.

„Od první části kvalifikace jsem se cítil velmi silný. Z Q1 jsem se dokázal dostat velmi dobrým pokusem jen na jedné sadě pneumatik. Pak jsem se jen snažil zajet 1:19.6, což jsem věděl, že mi zajistí místo v top 5.“

Norris ve třetí řadě

V řadě za Sainzem Jr. bude jeho týmový kolega Lando Norris, který zajel šestý nejlepší čas. Třetí a šesté místo znamená pro McLaren nejlepší letošní kvalifikační výsledek.

„Těžká kvalifikace kvůli tomu, že je to ve středu pole tak vyrovnané. První dva jsou daleko, mezi ostatními to ale bylo velmi vyrovnané a já jsem ve svém posledním rychlém kole udělal až příliš mnoho chyb,“ řekl Norris.

„Nebylo to nic velkého, možná tak půl desetiny nebo desetina, o moc výš by mě to na roštu neposunulo. Jsem jen frustrovaný, že tak málo stojí tak mnoho, tak to ale je ve vyrovnaném středu pole.“