Hodně ho respektuji, říká Sainz o Leclercovi

„Hodně ho respektuji,“ řekl Sainz na adresu Leclerca pro španělský web SoyMotor.com.

„Máme k sobě vzájemný respekt. To vám hned dává dobrý základ pro začátek. Vážím si ho pro jeho sportovní kariéru, vážím si ho pro jeho talent, pro to, čeho dosáhl ve Ferrari v průběhu těch pár let, které tady je, toho, čeho dosáhl ve formuli 1 a upřímně také kvůli tomu, čím si prošel.“

Monackému jezdci nejdříve zemřel Jules Bianchi, který byl jeho kamarádem, mentorem a také mu pomohl sehnat manažéra (Nicolas Todt). Když pak Leclerc jezdil ve formuli 2, zemřel mu otec.

„Charles má velmi zvláštní příběh. Jsem velmi rodinně založený. Mám velmi blízký vztah se svým otcem, s lidmi, kteří jsou mi blízcí. Když si představím sebe v jeho pozici a vidím, čím si prošel a kde je teď, vytváří to respekt vůči němu a nutí mě to říkat, že to musí být dobrý kluk, zajímavý chlap.“