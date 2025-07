Hodiny Hamiltona ve sprintové kvalifikaci? Vůz za to podle Vasseura nemohl

Ferrari nasadilo ve Spa nové zavěšení, ale podle Freda Vasseura s vozem problém nebyl.

„Lewis měl trochu smůlu při svém prvním pokusu, kdy byl rychlejší než Charles, ale pak přijel do zatáček 14–15 (Stavelot) a málem ztratil kontrolu nad autem – krátce poté, co tam havaroval Antonelli,“ uvedl Vasseur, kterého cituje RaceFans. „Při druhém pokusu zablokoval zadní kola a ztratil kontrolu, a při sprintové kvalifikaci za to okamžitě zaplatíte.“

„Charles dnes odvedl solidní práci. Jeho kolo bylo silné a jsme blízko Norrise a Verstappena, což ukazuje, že jsme se posunuli správným směrem a můžeme být spokojeni s tím, kde jsme.“

Pokud jde o zavěšení, podle Vasseura je zatím předčasné dělat finální závěry, ale první data vypadají dobře. „Odjeli jsme jen pár kol, ale zatím se data shodují s tím, co jsme očekávali, což je vždy pozitivní.“

„Samozřejmě bychom raději viděli obě auta startovat výše na roštu, protože to pomáhá se sběrem dat a s prací s pneumatikami, obzvlášť během sprintového víkendu. Nikdo neměl možnost odjet delší stint, takže zítřejší závod využijeme k získání lepšího obrázku.“