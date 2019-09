Hodil Todt vidle do pneumatikových plánů Mercedesu?

Pirelli před pár dny testovalo na okruhu Paula Ricarda. Sergej Sirotkin jezdil s renaultem a testoval 18palcové pneumatiky. Odjel 213 kol.

Esteban Ocon se zřejmě naposledy svezl ve voze Mercedesu. Testoval pneumatiky pro rok 2020.



18 palcové pneumatiky na voze Renaultu. Foto: Pirelli

Pirelli má ovšem problém. Má dokončit pneumatiky pro rok 2020, ale současně dostalo požadavek, aby měly pneumatiky v příštím roce širší pracovní okno – když už se některým týmům nepodařilo prosadit návrat k loňským pneumatikám.

„Žádost o větší pracovní okno nám byla předložena na konci června,“ řekl Isola pro Auto Motor und Sport. „V té době byl náš vývoj pneumatiky pro rok 2020 již v konečné fázi. Poté byl naplánován pouze poslední test v září s Mercedesem. Nyní jsme vyzkoušeli prototyp. Říkali jsme, že splníme přání, ale že jeden test bude příliš málo, pokud budeme muset ještě provést konstrukční práce.“

Podle Auto Motor und Sport požádalo Pirelli týmy o další testy v říjnu a dokončení pneumatik později, ale dva týmy to smetly ze stolu – Racing Point a Williams. Soupeři se domnívají, že za nitky tahá Mercedes, který jako jeden z mála (ne-li jediný) současné pneumatiky chápe a nemá tedy důvod ke změnám.

Mercedes to pochopitelně rázně odmítá. Je ale také pravdou, že pro malé týmy nemusí být změna na poslední chvíli příjemná. Konstrukce nové pneumatiky má být „hranatější", aby se zvětšila dotyková plocha. Má to mít také mírný vliv na aerodynamiku. Malé týmy mohou samozřejmě na změny reagovat hůře než velké týmy a stojí to peníze.

FIA: Takhle tedy ne...

FIA má obrovskou moc. Může dokonce změnit pneumatiky a to ještě letos. Bez souhlasu týmů. Má to ale háček. Musí to podpořit otázkou bezpečnosti a právě to udělala.

Jean Todt se Pirelli zastal. Týmy po něm chtějí změnit produkt, ale nedovolí mu testovat. Potenciálně to může být nebezpečné. Nakonec tak mají proběhnout dodatečné testy – 6. a 7. října v Barceloně za účasti Mercedesu, Ferrari a Red Bullu.

Pirelli pak vybere nejlepší možné řešení a týmům dá jednu novou sadu pneumatik pro rok 2020 během tréninku v Austinu. Každý si je tak bude moc včas vyzkoušet. Další již dlouho plánované testy proběhnou v Abú Dhabí, ale tam mají mít týmy k dispozici již finální produkt a vzhledem k tomu, že v té době už bude prosinec, budou mít omezené možnosti upravit své vozy pro další rok.

Pro Motorsport.com uvedl Mario Isola trochu jiné informace, které ale výše popsané nevylučují. Pirelli prý připravilo tajné interní postupy, aby mohlo širší pracovní okno pneumatiky testovat přímo v továrně.

Foto: Pirelli