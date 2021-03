Hluboká česká stopa a tituly mistrů světa. Aston Martin před vstupem do F1

Ve světě automobilů měl zvučné jméno dávno před nynějším vstupem do formule 1. Aston Martin, co se služebních vozů týká jasná první volba Jamese Bonda, má historii v motorsportu dostatečně bohatou na to, aby vydala na tlustou knihu. V tomto přehledu se však zaměříme na moderní závodní historii značky. Po roce 2000 sbíral Aston úspěchy především na scéně sportovních vozů, často zásluhou Čechů…