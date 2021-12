Hloupé pravidlo, říká Norris o možnosti výměny pneumatik pod červenou vlajkou

Jezdec McLarenu byl v počáteční fázi Velké ceny Saúdské Arábie na šestém místě. Pak využil safety caru po nehodě Micka Schumachera a zajel do boxů. O chvíli později však byly vyvěšeny červené vlajky a soupeři, kteří nepřezuli, tak mohli učinit „zdarma“.

Norris byl mezi těmi, kteří kvůli tomu ztratili, ale více než ostatní – propadl se až na 14. místo. Pro Norrise to navíc není poprvé, co se mu zastávka při safety caru vymstila.

„Stalo se to už několikrát, jako vloni v Monze, kdy jste mohli dostat volný pitstop a zničilo nám to závod,“ řekl Norris.

„V Mugellu nám to podle mě také zničilo závod a tady to bylo stejné. Samozřejmě jsem vždy na špatné straně, takže mě to asi štve víc než kohokoli jiného, ale myslím si, že je to prostě velmi nespravedlivé pravidlo, které by se mělo zrušit.“

„Myslím, že by to měli změnit na jednu povinnou zastávku v boxech s nutností použít dvě různé sady pneumatik. Pak by to bylo přijatelné. Ale tohle prostě všechno kazí, abych byl upřímný. Vynaložíte tolik úsilí, aby vám ho pak vzali kvůli nějakému hloupému pravidlu.“

Norris uvedl, že tuto záležitost již dříve probíral s ředitelem závodu Michaelem Masim na poradách jezdců.

„Nadhodil jsem to už když se to stalo poprvé a když se to stalo podruhé. Můžu říkat, co potřebuji, co chci nebo čemu věřím, ale já pravidla nepíšu.“

Norris připouští, že pravidlo může vypadat dobře z „televizního“ hlediska, protože zamíchá pořadím. „Ale z mého pohledu to ničí závodění, ničí to úsilí, které do toho vkládáte. Je to na nic, protože si myslím, že bychom si zasloužili mnohem více, odvedli jsme mnohem lepší práci,“ řekl na dotaz webu Motorsport.com.

„Samozřejmě jsem tam udělal pár chyb, to musím přiznat, stejně jako v Brazílii. V Kataru a tady jsme měli získat nějaké dobré body.“

„V obou případech jsme měli jako tým předstihnout Ferrari a alespoň nějaké body vydolovat zpět. Možná by to konečný výsledek nezměnilo, ale měli bychom být mnohem blíž, než kde jsme. Ale kvůli okolnostem, pravidlům a samozřejmě i kvůli prasklé pneumatice před pár týdny už nemůžeme nic dělat, ať jsme jakkoli tvrdí nebo rychlí. Takže je to na nic.“