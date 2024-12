Hloupá, neomluvitelná chyba, říká Wolff po vypadnutí Hamiltona v Q1

Hamilton najel na patník, který uvolnil Kevin Magnussen. Na druhou stranu šlo jen o postup z Q1 a Mercedes čekal na poslední chvíli.

„Musím se Lewisovi omluvit a také všem v týmu, kteří se tak tvrdě snažili, aby měl skvělou rozlučku,“ řekl Wolff pro Sky Sports F1.

„Byl rychlejší s tím nastavením, které jsme zvolili na autě, abychom experimentovali i pro příští rok, a totálně jsme ho zklamali.“

„Byla to hloupá chyba, že jsme nevyjeli dříve. Neomluvitelná.“

„Málokdy jsem byl tak sklíčený z toho, co se stalo. Možná to shrnuje poslední závody, které jsme s ním absolvovali, ale tohle je na tom to nejhorší, protože to bylo prostě idiotské.“

„Měli jsme štěstí, že se oba probojovali přes provoz na trati. Nebýt toho patníku, možná bychom postoupili. Ale v první části kvalifikace, kde jsme měli bez problému rychlost na to, abychom to zvládli, nemůžete tolik riskovat.“

„Náš nejcennější jezdec a nejlepší jezdec v tomto sportu vůbec a vypadne v první části kvůli naší chybě. Nezničí to náš společný odkaz, ale v tuto chvíli se mu mohu jen omluvit.“