Hlavním problémem Ferrari zůstává degradace pneumatik, říká Leclerc

Charles Leclerc v Austinu nasadil nový motor a turbo. Po startu ze 12. místa ale dokázal dojet na stupních vítězů.

V rozhovoru před víkendovou Velkou cenou Spojených států Leclerc označil management pneumatik za klíčovou oblast, na které musí Ferrari zapracovat.

„Myslím, že co se týče komunikace, strategie atd., tak na tom pracujeme už několik závodů a už jsem viděl pozitivní náznaky. Takže je to dobré,“ řekl Leclerc, kterého cituje RaceFans.

„Pak je tu management pneumatik, kde je to trochu obtížnější, jak jsme viděli v posledních závodech. Musíme identifikovat všechny příčiny. Ale je to kontinuální práce, kterou děláme a ve které se zlepšujeme. Myslím, to bylo letos vidět – v některých závodech jsme na tom byli s managementem pneumatik velmi dobře. Jediné, co potřebujeme, je být dobří ve velmi specifických situacích.“

„Třeba v Japonsku byla neděle trochu chladnější a samozřejmě také pršelo. Když jsou trochu netradiční podmínky, tak nejsme tak dobří, jako je třeba Red Bull. Musíme na tom zapracovat.“

Leclerc dojel v Austinu na třetím místě. Jeho úvodní stint byl delší než u hlavních soupeřů. Následně měl štěstí, přezouvat mohl během safety caru.

„Svým způsobem jsem spokojený, protože jsme startovali z dvanáctého místa, takže pódium je dobrý úspěch. Ale když se podíváme na závod, je to samozřejmě trochu zklamání.“

„Měli jsme tempo, ale pak jsme měli ke konci závodu trochu větší degradaci, ale budeme na tom pracovat a třetí místo po startu dvanácté pozice není tak špatné.“

Leclerc si podle svých slov užil souboje s Pérezem a Verstappenem. „Musíme dál pracovat, abychom je ke konci závodů mohli trochu více vyzvat.“

„Měli jsme trochu štěstí na safety car v pro nás správný čas, který nás vrátil do závodu. Pak jsme ale bohužel utrpěli příliš velkou degradaci pneumatik na to, abychom mohli bojovat o vyšší příčky.“

„Byl jsem si docela jistý, že je možné získat pódium, pokud uděláme všechno perfektně. Když se ohlédnu zpět, myslím, že komunikační strategie byla správná. Management pneumatik, jak jsem řekl, musíme v tomhle ještě udělat krok, ale pracujeme správným směrem.“