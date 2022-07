Hlavní závod F2 vyhrál Verschoor po startu z osmého místa

V neděli ráno značně pršelo ale na hlavní závod formule 2 se obloha již začala trhat a trať pomalu osychat. Zásadní otázkou proto bylo, jaké zvolit pneumatiky. Přibližně polovina startovního pole vsadila na pneumatiky do mokra, a to včetně z pole position startujícího Vestiho a vedle něj stojícího Vipse.

Druhá polovina pole zvolila pneumatiky do sucha, mezi nimi i osmý startující Verschoor.

Start se nejlépe povedl Vipsovy, který se ihned ujal vedení, za něj se zařadil Vesti, Iwasa, Sargeant a Doohan.

Ovšem ve třetím kole Armstrongův vůz zůstal stát v únikové zóně po kontaktu s Daruvalou, a na trať byl vyslán safety car.

Mezitím piloty na pneumatikách do mokra začala trápit usychající trať. A po restartu závodu přišla chvíle pro jezdce, kteří si zvolili start na pneumatikách do sucha. Dařilo se obzvlášť Verschoorovi, ten předjížděl jednoho soupeře za druhým a v sedmém kole se ujal vedení. Druhý jezdil Daruvala a třetí Merhi, který startoval z poslední řady. Na páté místo se podařilo probojovat Fittipaldimu.

Piloti na mokrých pneumatikách, mezi nimi i Vips, Vesti, Iwasa, Sargeant a Pouchaire, zajeli do boxů pro pneumatiky do sucha.

Verschoor si na čele budoval čím dál větší náskok, takže se nemusel znepokojovat tím, co se děje za ním. Tam Mehri předjel Daruvalu a ujal se druhé pozice.

Daruvala se poté vydal ke své povinné zastávce v boxech. O kolo později ho následoval i Merhi a Fittipaldi.

Daruvalovi se díky těmto pitstopům povedlo vrátit se zpět před Merhiho. Před pilota stáje Campos se navíc dostal i Lawson.

Verschoor zajel k povinné zastávce v boxech až v šestnáctém kole. Bez problémů se mu podařilo vrátit se zpět do čela. Merhi se mezitím probojoval zpět na třetí místo. Fittipaldi jezdil jako pátý a snažil se útočit na Sargeanta před sebou.

V závěru závodu se Merhi začal dotahovat na druhého Daruvalu a v předposledním kole se mu pilota Premy, již podruhé tento den, podařilo předjet.

Bývalý pilot F1 bohužel doplatil na to, s čím měla při dnešním i včerejším závodě problémy celá řada pilotů. A to překračování traťových limitů. Obdržel za to pětisekundovou penalizaci. A tak se rozplynul jeho sen o zisku pódia po startu z poslední řady.

Ovšem svůj sen mohl žít alespoň Verschoor. Ten díky perfektně zvolené strategii i bezchybnému výkonu vítězil v závodě s náskokem 13,7 sekund.

Jednalo se tak u něj o druhé letošní vítězství poté, co zvítězil ve sprintu v Bahrajnu. Zároveň to ovšem bylo úplně první vítězství v hlavním závodě jak pro něj, tak pro Trident.

Druhý skončil Daruvala, třetí Sargeant, Fittipaldi dojel čtvrtý. Merhi, který projel cílem jako druhý, se po penalizaci propadl až na páté místo.

Výsledky