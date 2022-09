Hlavní závod vyhrál Drugovich a přiblížil se titulu

Do hlavního závodu odstartoval z pole position vedoucí muž průběžného pořadí Felipe Drugovich z domácího týmu MP motorsport. V první startovní řadě ho doplnil Doohan. Na třetí místo se postavil Sargeant a na čtvrté domácí hrdina Verschoor.

Největší Drugovichův soupeř v bitvě o titul Pourchaire startoval po nehodě v kvalifikaci až jako šestnáctý.

Po zhasnutí červených světel Drugovich bezchybně odstartoval a udržel za sebou Doohana. Třetí Sargeant ovšem probrzdil první zatáčku, což ho vyneslo do únikové zóny a propadl se tak v pořadí. Na třetí místo se podařilo probojovat Haugerovi, který startoval jako sedmý.

Sargeantova smůla pokračovala, v sedmé zatáčce narazil do Boschunga a skončil v bariéře. Na trať musel safetycar. Pořadí na čele v té době bylo Drugovich, Doohan, Hauger, Verschoor a Iwasa.

Ovšem bariéra byla příliš poškozená, proto se traťový komisaři rozhodli místo safetycaru rovnou vyvěsit červenou vlajku. Piloti se museli odebrat do boxů.

Při této přestávce někteří piloti nasadili nové pneumatiky a to Drugovich, Doohan, Hauger, Verschoor, Lawson a Cordeel. Ovšem povinná zastávka v boxech je stejně ještě čekala.

Když se opět začalo závodit, Fittipaldi, který tentokrát startoval až 13. se prosmýkl kolem Vestiho na desáté místo.

V osmém kole jako první k povinné zastávce v boxech zamířili Cordeel a Williams.

V jedenáctém kole zajel pro nové pneumatiky i třetí Hauger. O kolo později pak i Doohan a Iwasa. Což se Iwasovi vyplatilo, protože se na trať vrátil před Haugerem.

Ve čtrnáctém kole zamířil do boxů Drugovich a vrátil se bezpečně před Doohanem. Vedení závodu zatím převzal domácí Verschoor. Ale o kolo později zajel ke svým mechanikům i on. A podařilo se mu vrátil mezi Drugoviche a Doohana. Pilot Virtuosi ho sice na zahřátých pneumatikách ihned předjel, i tak to ale pro Verschoora znamenalo posun na třetí pozici.

Pak narazil do bariéry Sato, který měl špatně připevněnou přední pneumatiku a na trať vyjel další safety car. Ale vjezd do boxů byl uzavřen, takže piloti nemohli využít této fáze k zastávkám v boxech.

Na čele teď jezdil Lawson, Armstrong a Vesti. Ale ty všechny ještě čekala povinná zastávka v boxech.

Při restartu byl ovšem Lawson příliš pomalý, kličkoval aby za sebou udržel konkurenty. Ve stísněných podmínkách tak Verschoor zezadu narazil do Doohana, ten dostal smyk a skončil ve zdi.

Safety car znovu zamířil na trat a opět musela být uzavřena boxová ulička, jelikož tam odstavil své auto Novalak, který se do nehody také připletl, odstoupit musela i Calderon.

Při restartu využila řada pilotů otevření boxové uličky a zajela pro nové pneumatiky. Lawson, Pourchaire a Vesti ale zůstávali na trati a stále vedli prozatimní pořadí.

Ted už bylo jasné, že se celá délka závodu nestihne odjet, do konce zbývalo 12 minut. Pak do boxů konečně zamířil i Lawson a Pourchaire, na čele jezdil Vesti. Když i on zajel pro nové pneumatiky, na první místo se vrátil Drugovich. Ač měl Verschoor poškozené přední křídlo, začal ho pomalu stahovat na méně než sekundu.

Drugovichovi se ale podařilo z DRS zóny poodjet a Verschoorovi se naopak začal blížit Iwasa. Ale ani on již domácího pilota nepředjel.

Felipe Drugovich tak zvítězil a navýšil svůj náskok v šampionátu na 70 bodů. Do konce sezóny zbývají již jen dva závodní víkendy. Takže Brazilec může slavit titul již příští víkend na Monze.

Za jásotu domácích diváků dojel jako druhý Verschoor. Třetí místo obsadil Iwasa. Enzo Fittipaldi přivez týmu body za páté místo.

Výsledky