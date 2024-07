Hlavní závod ve Spa ovládl Hadjar a navýšil své vedení v šampionátu

Po včerejším deštivém fiasku přivítalo dnes ráno formuli 2 na okruhu Spa-Francorchamps konečně slunné počasí a modrá obloha. Na pole position hlavního závodu se postavil vítěz kvalifikace Aron a vedle něho Bortoleto. Třetí startovní pozici obsadil vedoucí pilot průběžného pořadí Hadjar, vedle něho stál Crawford. Do třetí startovní řady se postavil Antonelli a Maloney, do čtvrté Colapinto a Verschoor, do páté řady pak Hauger a včerejší vítěz O´Sullivan. Staněk startoval z poslední řady.

Po zhasnutí červených světel si Aron udržel vedení. Druhý zůstal Bortoleto, ale na něj ihned začal útočit Hadjar a ještě v prvním kole ho překonal.

V první zatáčce se dostal do kontaktu Bearman s Maloneyem. Nekontrolovatelný vůz Premy narazil do Martiho a pro oba piloty závod skončil. Maloney byl schopen v závodě pokračovat. Na trať byl nasazen safety car.

Když se začalo znovu závodit, další nehoda na sebe nenechala dlouho čekat. Villagomez se dostal do hodin po kontaktu s Barnardem, narazil do nic netušícího Martinse a oba piloti se ocitli v bariéře. Do závodu opět vyjel safety car.

V šestém kole si zajel pro čerstvé pneumatiky Staněk, avšak v tu dobu se zastávka ještě nedala počítat do té povinné.

V sedmém kole se opět začalo závodit a zároveň se mohlo začít i s povinnými zastávkami. Čehož hned využil Hauger a zamířil ke svým mechanikům.

V témže kole začal Hadjar útočit na Arona, z přímé bitvy o titul vzešel jako vítěz a ujal se vedení v závodě. Pilot Hitechu následně zamířil do boxů a zařadil se před Haugera. Hadjar zamířil do boxů hned o kolo později, ač jeho zastávka nebyla příliš rychlá, stihl se vrátit na trať před Aronem. O další kolo později zamířil do boxů i nyní vedoucí Bortoleto. Ten se vrátil za Aronem, takže zastávky v boxech žádné změny ve virtuálním vedení nepřinesly. Do boxů zamířil již podruhé Staněk.

Mezitím jezdili na čele piloti na alternativní strategii Verschoor, Antonelli, Maini a Cordeel. Pokračovala bitva mezi soupeři o titul, Aron zaútočil na Hajdara a tentokrát uzmul virtuální vedení pro sebe. O dvě kola později si ale dokázal pilot Camposu vybojovat první pozici zpět.

V šestnáctém kole zamířili do boxů i piloti na alternativní strategii Antonelli a Cordeel. Zastávka týmu Prema byla však příliš pomalá a Antonelli se tak propadl až za pilota Hitechu. Oba se ale vrátili až za Haugera. O kolo později zamířil do boxů z čela Verschoor a ten se zařadil za Maloneyho.

Pořadí po zastávkách v boxech tak bylo Hadjar, Aron, Bortoleto, Crawford, O´Sulivan, Maloney, Verschoor. Botoleto následně zaútočil na Arona a zařadil se na druhou pozici. Poté se pilot Invicty vydal stíhat i vedoucího Hadjara a zaútočil na něj, překonat se mu ho ale nepodařilo.

Staňkův smolný závod pokračoval, když obdržel penalizaci pěti sekund za překročení traťových limitů. Naopak jeho kolega Verschoor předjel Maloneyho a posunul se na šesté místo.

Hajdarovi se podařilo na čele poodjet a smůla navíc postihla jeho největšího soupeře Arona. V posledním kole totiž začal nebezpečně zpomalovat a byl tak nucen ze třetí pozice ze závodu odstoupit.

Hadjar tak získal své čtvrté vítězství sezóny a jeho náskok v šampionátu činí 36 bodů. Druhý dnes dojel Bortoleto, jehož tento výsledek posunul na druhou příčku průběžného pořadí. Třetí místo na stupních výsledků obsadil Crawford.

Po hektických šesti týdnech nyní formule 2 míří na zaslouženou letní přestávku. Znovu se vozy F2 objeví na trati 30. srpna v Monze.

Výsledky