Hlavní závod v Barceloně ovládl Crawford

V páteční kvalifikaci se povedlo vybojovat první pole position ve formuli 2 vedoucímu pilotovi průběžného pořadí Aronovi. Vedle něho se na startovní rošt postavil Crawford, který si na dnešní vítězství velmi věřil. Druhou startovní řadu obsadil Colapinto a Bortoleto, za ně se zařadil Antonelli a Mijata. Sedmá startovní pozice patřila Dürksenovi, vedle něj stál Correa. Pátou startovní řadu obsadil vítěz včerejšího závodu Martins a Maini. Staňkovi stejně jako včera patřila 21. startovní pozice.

Nepříjemná situace Staňka postihla už při startu do zahřívacího kola. Společně s Antonellim zůstali stát na roštu, museli být odtlačeni ke svým mechanikům a do závodu startovali z boxů.

Po zhasnutí červených světel odstartoval poleman Aron výborně a ujal se vedení. Za něj se zařadil Crawford, Colapinto, Bortoleto, Hadjar a Dürksen. Dále v poli se ale to kontaktu dostali Martins a Hauger a do závodu byl nasazen safety car.

Když se znovu začalo závodit, na pořadí v první desítce se nic nezměnilo. Později se však Dürksenovi podařilo překonat Hadjara a zařadil se na páté místo.

V devátém kole se vydali do boxů první piloti, mezi nimi i Crawford. Ve dvanáctém kole pak zamířil ke svým mechanikům vedoucí Aron.

Tři kola Crawfordovi stačily, aby si na pilota Hitechu vybudoval dostatečný náskok, a Aron se tak do závodu vrátil až na virtuálním druhém místě. Za tuto dvojici se z boxů vrátil Colapinto, Bortoleto, O´Sullivan, Maloney a Hadjar.

V čele zatím jezdil na alternativní strategii Dürksen, následovaný Correou, Verschoorem a Mainim.

Dürksena od Crawforda nyní dělil slibný náskok 33 sekund.

Avšak druhý z pilotů AIX Racing Barnard zůstal stát v nájezdu do boxové uličky a do závodu musel být nasazen virtuální safety car.

Když se začalo znovu závodit, bylo pro německou stáj ještě hůř, Dürksen, který měl šanci bojovat o vítězství nebo alespoň pódiové umístění, začal zpomalovat, až musel odstavit vůz na trati. Stáj AIX Racing se mohla vydat domů.

Provizorního vedení se tak ujal Correa, následovaný Mainim, Verschoorem a Cordeelem. Všechny tyto piloty ale ještě čekala zastávka v boxech.

Do problémů se dostal i Aron, když při souboji s Colapintem přišel o část předního křídla. Propadl se tak za pilota MP motorsport i Bortoleta.

Rozhodující moment přišel ve 28. kole když do boxů zamířil Correa i Maini. Pilot Dams se vrátil na deváté pozici. Ale jen co se mu trochu zahřály čerstvé pneumatiky, dal se do předjíždění. Nejdříve překonal Maloneyho, dále Hadjara, Bortoleta a před sebou měl již třetího Arona.

Mezitím se už všichni piloti vystřídali v boxech a Crawford se ujal vedení.

Correa teď měl šanci na zisk svého prvního pódia v F2, o které byl včera po penalizaci připraven. A čtyři kola před cílem se mu pilota Hitechu podařilo opravdu předjet. Do konce závodu se na pořadí již nic nezměnilo.

Dams tak měl oba dva piloty na stupních vítězů. Crawford si vybojoval své první vítězství v hlavním závodě a Correa první pódium. Jako druhý dojel do cíle Colapinto.

Staněk skončil na posledním sedmnáctém místě. Spravit si chuť a připsat další body si bude moci již příští týden v Rakousku.

Výsledky