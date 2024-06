Hlavní závod na Red Bull Ringu ovládl Bortoleto

V páteční kvalifikaci na rakouském Red Bull Ringu si své druhé pole position sezóny vybojoval Dennis Hauger. Zároveň to vypadalo, že by na své úspěchy z Imoly a Monaka mohla navázat stáj AIX Racing, jelikož Dürksenovi se podařilo získat druhé místo v kvalifikaci a jeho kolegovi Barnardovi šesté. Druhou startovní řadu nedělního hlavního závodu obsadil Bortoleto a Colapinto. Třetí řada patřila Aronovi a již zmiňovanému Barnardovi. Do čtvrté řady se postavili kolegové z Camposu Hadjar a Marti. Do páté pak už vítěz včerejšího závodu Bearman a Maini. Staněk startoval i dnes jako poslední.

Start do zahřívacího kola dopadl katastroficky pro polemana Haugera, ten se nedokázal rozjet ze startovního roštu a musel startovat z boxové uličky. Stejně dopadl i Maini a Crawford.

Pilotem na čele startovního roštu se tak stal Dürksen. Jezdec Aix Racing se nikým neohrožován ujal vedení. Za něj se zařadil Colapinto a Aron. První souboj dvojice Camposu toho dne se odehrál po startu, tentokrát zvítězil Hadjar a ujal se čtvrté pozice, za ním jezdil kolega Marti, Bearman, Barnard a dvojice pilotů ART. Staněk si polepšil na sedmnáctou pozici.

Ve třetím kole se Bortoleto pustil do útoku na Dürksena, ten se nejdřív statečně bránil, ve čtvrtém kole ale pilot Invicty uspěl a ujal se vedení. Následně pilota AIX Racing předjel i Colapinto.

Maloney odstavil svůj vůz u trati a do závodu byl nasazen virtuální safetycar. Když se začalo znovu závodit, vydali se první piloti do boxů, mezi nimi i Dürksen. Ihned o kolo později zamířil k povinné zastávce vedoucí Bortoleto, Hadjar a další.

Obzvláště diváky u televizních obrazovek zmátlo, když se v čele již stavějících pilotů ocitl Marti. Až opakované záběry ukázaly, že pilot Camposu stihl zajet do boxů těšně před nasazením virtuálního safetycaru. Což se pak stalo předmětem vyšetřování, ale do konce závodu k žádnému rozhřešení nešlo.

Za Martiho ve virtuálním vedení se zařadili piloti v pořadí Bortoleto, Hadjar, Dürksen, Aron. Pilot Hitechu ale následně kvůli nedovolenému bránění obdržel penalizaci pěti sekund.

Na čele mezitím jezdili nestavějící piloti Colapinto, Bearman a O´Sullivan.

Kolem provizorního pátého místa se tu dobu pohyboval i Roman Staněk. Ale ten se v pozitivním světle příliš neukázal. Dokonce si vysloužil desetisekundovou penalizaci za způsobení kolize s Villagomózem.

Vítěz včerejšího závodu Bearman pak náhle začal zpomalovat a propadat se polem zpět, bylo jasné, že další tak potřebné body dnes nezíská.

Přesně v polovině závodu se Bortoleto dokázal přiblížit Martimu, předjel ho a uzmul pro sebe virtuální vedení v závodě.

A pak už Camposu začalo drama, na které se ve formuli 2 jen tak nezapomene. Hadjar se pokoušel předjet svého týmového kolegu jezdícího na druhé pozici, ale neúspěšně. Nezapomněl si tak postěžovat do rádia „Bortoletovi se nebránil, a mě teď bude!“

Tu dobu byl ještě Hadjar viditelně rychlejší než Marti a zezadu se nebezpečně blížil Aron. Přesto Francouz Martiho předjet nedokázal a znovu několikrát prosil boxovou zeď Camposu o pomoc. Až nakonec Marti opravdu dostal pokyn, aby svého týmového kolegu pustil. A ten tak následně i učinil.

To ovšem nebyl konec dramatu, ale teprve začátek. Hadjar začal zpomalovat, jelikož mu pomalu odcházely pneumatiky, za což nezapomněl do rádia vinit Martiho. Marti se naopak začal rozčilovat, že on je tu proto aby bojoval o P1 ne o P2.

Osm kol před cílem zamířil do boxů vedoucí Colapinto a vrátil se až za Fittipaldim a Dürksenem. Vypadalo to ale, že bude těžit z výhody čerstvých pneumatik. A opravdu, jen co se pneumatiky dostaly na provozní teplotu oba své nejbližší soupeře překonal a začal se probojovávat polem vpřed.

Hadjar teď začal na opotřebovaných pneumatikách zpomalovat opravdu výrazně. A o přenechání místa naopak žádal Marti. Hadjar opravdu týmový příkaz dostal. Ale odmítl ho s tím, ať ještě alespoň dvě kola počkají.

Martimu se blížil Aron, ale k vynucení týmové režie mu nepomohlo ani to, že označil svůj tým za idioty…A to ještě netušil, že jeho soupeř není penalizovaný Aron, ale Colapintův modrý vůz číhající hned za Hitechem…

Campos neochotu Martimu pomoci vysvětlil tím, že probíhá vyšetřování kvůli jeho pitstopu.

A pak už Colapinto předjel Arona a zaútočil na překvapenou dvojici Camposu. Dvě kola před cílem předjel pilot MP Motorsport Martiho a v posledním kole i Hadjara.

Poté už byl cíl závodu. Své první vítězství ve formuli 2 slavil Bortoleto, druhý dojel Colapinto a třetí Hadjar. Na Martiho zbylo čtvrté místo.

Dürksen po startu z první řady přivezl německému týmu alespoň body za sedmé místo. Staněk byl klasifikován na posledním místě jako osmnáctý.

Další závodní víkend čeká formuli 2 hned příští týden na britském okruhu v Silverstone.

EDIT: Marti byl po závodě za svůj pitstop dodatečně penalizován. Když byl virtuální safety car nasazen, nacházel se 2 metry před vjezdem do boxů, a již nestihl včas svůj pitstop zrušit. Obdržel tak penalizaci 30 sekund a propadl se ze čtvrtého místa na šestnácté.

Výsledky