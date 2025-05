Hlavní závod F2 v Monaku přerušila hromadná havárie v první zatáčce, zvítězil Crawford

Do hlavního závodu v Monaku odstartoval z pole position vítěz kvalifikace a zároveň vedoucí pilot průběžného pořadí Dunne. V první řadě ho doplnil Martins. Druhou startovní řadu obsadil Fornaroli a Verschoor, do třetí řady se postavil Montoya a Lindblad. Další pozice patřila Crawfordovi a Minímu a nejlepší desítku uzavřel Browning a včerejší vítěz Maini. Staňkovi patřila čtrnáctá startovní pozice.

Do závodu nejlépe odstartoval Martins a ujal se vedení. Dunne se však nehodlal jen tak vzdát a ve snaze získat zpět první místo do Martinse v první zatáčce narazil. A dopadlo to tak, jak to v Monaku dopadnout muselo. Třetí Fornaroli se sice dokázal dvojici vyhnout, ale Verschoor a další už takové štěstí neměli. V úzké první zatáčce nebylo kam uhnout, takže do sebe začal narážet jeden vůz za druhým, až z toho nakonec byla hromadná havárie deseti vozů. Závod byl přerušen červenou vlajkou a zbylí piloti zamířili do boxů.

Těmi, kterým se podařilo havárii vyhnout, byli kromě nyní vedoucího Fornaroliho také Lindblad, Crawford, Dürksen, Staněk, Maini, Browning, Goethe a Villagómez.

Restart závodu probíhal za safety carem. Zapojit se do něj se podařilo čtrnácti pilotům. Seřadili se v pořadí jako na startovním roštu - samozřejmě bez havarovaných vozů. Vedl tedy Fornaroli, za ním jezdil Montoya, Lindblad, Crawford, Miní, Dürksen a Browning. Staněk napodruhé startoval jako osmý.

Po restartu se ale nezávodilo příliš dlouho. Dürksen začal útočit na Miního, oba závodníci se dostali do kontaktu a pro pilota AIX Racing závod skončil. Na trať byl nasazen virtuální safety car.

Když se znovu začalo závodit, přišel čas na povinné zastávky v boxech, protože tato povinnost nezanikla ani po červené vlajce.

Nejprve do boxů zamířili piloti ze zadní části pole. Čtrnáct minut před koncem však Beganovič skončil v bariéře a na trať byl znovu nasazen virtuální safety car, během něhož nejsou zastávky v boxech povoleny.

Virtuální safety car byl ale rychle nahrazen skutečným safety carem a k mechanikům okamžitě zamířila skupina, která měla vjezd do boxové uličky nejblíž – Crawford, Browning, Maini, Staněk, Cordeel a Villagómez.

Naopak vedoucí Fornaroli, Montoya a Lindblad museli absolvovat ještě jedno kolo, než mohli zajet do boxů i oni. Čas, který tím ztratili, nahrál Crawfordovi, který se dostal do vedení. Fornaroli se dokázal vrátit alespoň na druhém místě. Lindblad byl v boxech rychlejší než Montoya, překonal ho a zařadil se na třetí místo. Frustrovaný Montoya, který tím přišel o pódiové umístění, se musel spokojit s místem čtvrtým. Staněk se po zastávkách v boxech pohyboval na sedmé pozici.

Bariéra byla nakonec poškozena natolik, že nestačil ani safety car a musela být vyvěšena červená vlajka. Jelikož bylo jasné, že do vypršení časového limitu se oprava nestihne, závod skončil bez možnosti restartu.

Z vítězství v hlavním závodě v Monaku se tak radoval Crawford. Druhý dojel Fornaroli, třetí sice projel cílem Lindblad, ale tomu byla udělena pětisekundová penalizace za překročení rychlosti v boxech, takže se ze svých prvních stupňů vítězů nakonec přeci jen těšil Montoya. Staněk závod dokončil na sedmém místě.

Další závodní víkend čeká formuli 2 už příští týden na okruhu v Barceloně.

Výsledky