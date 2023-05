Hlavní slabinou našeho vozu je jízda v provozu. Odcházejí nám pneumatiky, tvrdí Steiner

Tým Haas dokázal v dosavadních pěti závodech třikrát bodovat, což jeho šéf Guenther Steiner hodnotí pozitivně. Přesto je podle bosse americké stáje na čem pracovat.

Tým Haas v letošní sezoně získal v pěti závodech osm bodů, což mu v průběžném hodnocení stačí na sedmou příčku mezi konstruktéry.

Naposledy americká stáj bodovala minulou neděli doma na Floridě, kde dojel Kevin Magnussen po startu ze čtvrté pozice desátý.

Dánskému pilotovi k výsledku pomohla i nová podlaha vozu VF-23, která byla prvním větším vylepšením současného monopostu týmu Haas.

„Zdá se, že nová podlaha zafungovala. Jen musíme zjistit, co je třeba udělat, abychom byli v stabilnější v provozu a dosáhli toho, aby se pneumatiky při jízdě za jinými vozy tolik neopotřebovávaly,“ uvedl k vývoji monopostu šéf Haasu Guenther Steiner, kterého citoval Autosport.

„Naši jezdci říkají, že ostatní auta s tím nemají takové problémy, takže lidé z aerodynamického oddělení na tom zapracují,“ přiblížil Steiner s tím, že další novinky Haas nasadí v Imole. Konkrétně by mělo jít o klapky na předním křídle.

Při hodnocení dosavadního průběhu sezony je Steiner zatím poměrně optimistický.

„Získat bod je velmi těžké a z pěti závodů jsme bodovali třikrát, což není špatné. Myslím, že když se kvalifikujeme v první desítce, můžeme přivést nějaké body. Je ale jasné, že když závod všichni dokončí, bude to velmi těžké,“ uvedl 58letý boss.

Souboj s Ferrari

Nebývá zvykem, aby jezdci Haasu závodili kolo na kolo se závodníky Ferrari. Při posledním závodě v Miami však došlo na zajímavý souboj mezi Kevinem Magnussenem a Charlesem Leclercem. Ze slov Steinera je patrné, že se americké stáji tato bitva líbila.

„Všichni jsme si to užili – o tom by to mělo být. Bylo to dobré,“ dodal.