Hlavní slabinou Ferrari v Abú Dhabí má být kvalifikace

Charles Leclerc (8./8.)

Dvě osmá místa v prvních dvou volných trénincích na poslední závod sezony získal Monačan Charles Leclerc. Závodní forma týmu by měla být slušná, hůře to vypadá s vyhlídkami na zítřejší kvalifikaci.

„Nová podoba trati se mi líbí, je zábavná. Zdá se, že po změnách je snazší jet za auty před vámi. Zatím to tedy vypadá, že jde o změny k lepšímu. V průběhu dne se povrch trati hodně vyvíjel. Hlavní vliv na to má teplota, večer je výrazně chladněji.

Pomáhá nám to získat lepší přilnavost. Pneumatiky se tu sjíždí dost rychle, ale zdá se, že na to náš vůz reaguje celkem dobře. Co se rychlosti týče, závodní simulace vypadaly slibně. Zapracovat musíme na kvalifikaci. V krátkých jízdách na nejbližší soupeře ztrácíme, doufám, že se nám to podaří zvrátit,“ řekl Leclerc.

Carlos Sainz Jr. (9./9.)

Španělský závodník za sebou nemá příliš povedený pátek. Na rozdíl od jiných víkendů se mu celý den nedařilo dostat se do tempa a nalézt správné nastavení.

„Byl to náročný den. Trať vypadá jinak, má nový povrch a jízda zde je teď úplně o něčem jiném než v minulosti. V prvním tréninku jsem se v autě vůbec necítil dobře, celý den jsem se snažil získat ztracený balanc.

Je to docela nezvyklé, většinou se nám na začátku daří. Teď máme přes noc co dělat. S inženýry si sedneme a prodiskutujeme možnosti, jak se zrychlit pro zítřejší kvalifikaci,“ přiznal Sainz.