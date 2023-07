Hlavní bylo přežít první zatáčku, říká po osmé výhře v řadě Verstappen

Red Bull si poprvé od květnové GP Miami dojel pro double. Další triumf Verstappena jistil ze druhé pozice Sergio Pérez.

Max Verstappen sice musel ve Spa kvůli penalizaci za extra výměnu převodovky startovat až ze šestého místa, ale ani to ho nepřipravilo o další dominantní vítězství.

Nizozemec se do vedení dostal v 17. kole a následně již pouze navyšoval náskok až na konečných 22 sekund. Na své druhé domácí trati tak mohl belgický rodák oslavit své osmé vítězství v řadě a v rámci celé sezony již desáté v pořadí.

„Věděli jsme, že máme dobré auto. Šlo tedy pouze o to, abychom přežili první zatáčku. Viděl jsem, že to začíná být dost těsné, takže jsem si řekl, že se nebudu do ničeho plést,“ uvedl Verstappen po závodě, po kterém má v šampionátu již 125bodový náskok.

„Od té chvíle jsme následně udělali vše správně. Na chvíli jsem se sice zasekl v DRS vláčku, ale jakmile jsem se přes něj dostal, mohl jsem si jít svým tempem,“ pokračoval pilot Red Bullu.

Jediná větší kritická chvíle Verstappena potkala ve chvíli, kdy byl vedení a na trati ve Spa začalo pršet. Nechybělo mnoho a Nizozemec ztratil kontrolu nad vozem v rychlém úseku Eau Rouge-Raidillon.

„Je to nejhorší místo, kde mít takový moment. Když pršelo, tak to bylo zrádné. Bylo vidět, že prší, ale ne jak moc. Jel jsem chvíli bokem, ale naštěstí se nic nestalo,“ přiznal Verstappen po svém 45. triumfu v F1.

Pro tým to byl dobrý závod, hodnotil Pérez

Poprvé od květnové GP Miami se podařilo Sergiu Pérezovi dojet hned za Verstappenem, i když se ztrátou více než 20 sekund.

Mexičan v první fázi závodu dokonce vedl, ale krátce po první zastávce v boxech se přes něj dostal kolega Verstappen.

„Pro tým to byl povedený závod. Měli jsme skvělý start, podařilo se nám dostat přes Charlese a následně si jet vlastní závod,“ prohlásil v cíli Pérez.

„Max byl ve druhém stintu rychlý, takže jsem s tím nemohl nic dělat a pak už šlo jen o to, abychom bezpečně dojeli domů bez většího poškození auta,“ uznal Mexičan.

„Do konce roku již nechci opustit stupně vítězů. Měl jsem těžší období, ale nyní se nám podařilo získat dobré body pro tým. Nastávající letní přestávku opravdu potřebuji,“ dodal Pérez.