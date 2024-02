Historie se neopakuje, ale rýmuje se. Jak Hamilton 1. února šokoval formulový svět

Lewis Hamilton to opět zkusil. V roce 2012 se mu rozhodnutí vyplatilo. Jak tomu bude nyní?

Mark Twain jednou řekl: „Historie se neopakuje, ale rýmuje se.“ Lewis Hamilton bude od roku 2025 závodit za Ferrari. Jistota, která ještě před 24 hodinami vypadala jako tradiční a už obehraný šum okurkové sezóny. Sedminásobný mistr světa byl s Ferrari spojován už mnohokrát, ale vždy proti tomu stálo jedno velké ALE. Proč by to dělal? Hamilton byl u Mercedesu jako doma. Ve svých 39 letech ve F1 nikdy nezávodil s jiným motorem – celkem s Mercedesem odel 332 závodů, což je s velkým náskokem rekord.

Je pravdou, že v poslední době ono „ale“ bledlo, protože Mercedesu se přestalo dařit. Hamilton, který do roku 2021 vyhrál závod v každé sezóně, do které nastoupil, se v posledních dvou letech na nejvyšší stupínek nedostal. Ale ani Ferrari se nijak zvlášť ve srovnání s Mercedesem nedařilo.

V roce 2012 oznámil Hamilton překvapivě přestup k Mercedesu. Skutečné stříbrné šípy se do F1 vrátily jako tým odkoupením úspěšného týmu Brawn GP. Ten vytěžil rok 2009 (na Disney+ a Apple je o tom nový dokument), ale v roce 2010 plamen vyhasl. Mercedesu se nedařilo. Nebyl to vyložený debakl. V roce 2010 skončil tým čtvrtý, o rok později tuto pozici obhájil. V roce 2012 dokázal Nico Rosberg vyhrát i závod, ale celkově to bylo spíše horší a tým zakončil sezónu na páté pozici.

McLaren ve srovnání s tím skončil třetí se sedmi vítězstvími. Bylo zřejmé, že si Hamilton pohorší. V roce 2014 ale měly přijít velké změny pravidel. Hamilton vycítil, že velká automobilka má větší šanci, sešel se s Laudou a dostal spoustu argumentů. Věřil Mercedesu a vyplatilo se....přišlo 82 vítězství, 148 pódií a šest titulů mistra světa. Naprosto nepředstavitelná dominance.

„Chtěl jsem něco nového,“ řekl Hamilton vloni o přestupu do Mercedesu v roce 2013. „Byl jsem nadšený, že mohu pracovat s novými lidmi a vstoupit do týmu, který měl problémy. Vzal jsem si všechno, co jsem se naučil, abych zjistil, jestli to mohu uplatnit někde jinde.“

„Pokud nemám pocit, že je to pro mě výzva, že nepostupuji nebo se nevyvíjím, v tu chvíli začnete přemýšlet o dalším kroku.“

Nečekaně rychlá klauzule

Hamilton přijde do Ferrari v roce 2025. O rok později začnou platit nová pravidla. Situace tak v mnohém připomíná tu z roku 2012.

Přestup je to ale mnohem více šokující. Hamilton ještě nedávno prohlašoval, že je pro něj Mercedes poutem na celý život a rodinou. V poslední srpnový den loňského roku bylo oznámeno, že prodloužil smlouvu na roky 2024 a 2025.

Mercedes včera večer v prohlášení potvrdil, že Hamilton využil klauzuli ve smlouvě, která mu umožňovala odejít předčasně. Pokud by k tomu došlo v průběhu léta, nebyl by samotný způsob překvapením. Špičkoví jezdci podobné klauzule mají, ale týmy je samozřejmě nekomentují – nic by tím nezískaly a naopak vytvořily brutální mediální tlak. Podobnou klauzuli má mít ve smlouvě i Charles Leclerc.

V případě Hamiltona by mohla znít tak, že pokud do letní přestávky nezíská třeba dvě, tři vítězství nebo bude ztrácet na lídra šampionátu více než 20, 30 bodů, může do konce srpna Mercedesu oznámit, že odchází.

Christian Nimmervoll na webu Motorsport Total zrekonstruoval dění, které v posledních hodinách otřáslo světem formule 1.

Podle jeho informací se Hamiltonův odchod v jedné oblasti podobá překvapivému konci Alonsa u Alpine. Španěl tehdy uváděl, že mu tým nabízel jen roční smlouvu. Mercedes zase Hamiltonovi nabídl jen dvouletý kontrakt, i když Brit chtěl smlouvu na tři roky. Zřejmě i proto se ve smlouvě objevila ona klauzule. Toto Wolff si zřejmě říkal, že „Pokud si Lewis na začátku roku 2024 uvědomí, že se s námi znovu nestane mistrem světa, může se někdy ve druhém nebo třetím čtvrtletí rozhodnout, že to zkusí jinde.“

Klíč jménem Serra?

Hamilton ale oznámil odchod ještě před sezónou, předtím než letošní vůz vyjede na trať, čímž překvapil celý formulový svět. Zatím můžeme jen spekulovat, co ho k tomu vedlo. Ví něco, co my ne? Nevidí u Mercedesu potenciál? Ví, že se letos Mercedes k Red Bullu nepřiblíží? Nebo má naopak od Ferrari informace, které ho přesvědčily stejně, jako ho v roce 2012 přesvědčil Mercedes? Nevíme...

Objevují se už spekulace, že klíčovým faktorem mohl být Loic Serra. Vedoucí výkonu vozu Mercedesu bude od příštího roku pracovat pro Ferrari. Lewis Hamilton byl silně nespokojen s posledními dvěma vozy Mercedesu a právě Serra měl být u Mercedesu v jakési opozici a nesouhlasit se směrem vývoje vozů W13 a W14. Nešlo o slavné nulové bočnice ale spíše rozvor kol a podlahu.

Toto, já končím...

Lewis Hamilton se sešel s Totem Wolffem ve středu. Jednalo se o osobní a plánovanou schůzku. Pro Hamiltona to prý byl „velmi těžký rozhovor“. Zaměstnanci Mercedesu se o konci Hamiltona dozvěděli ve čtvrtek v 15:00 na krátké schůzce. Wolff se připojil jen prostřednictvím internetu – měl naplánovanou schůzku v Miláně, kterou nezrušil. Kdo ví, možná byl i rád, že nemusí zprávu zaměstnancům tlumočit osobně.

Čtvrteční zpráva je obřím úspěchem vedení Ferrari. John Elkann ale prý také Piero Ferrari dlouho snili o tom, že Hamilton oblékne rudý overal. V roce 2025 se jim to splní, i když je více než jasné, že to nebude levné. Spekuluje se, že Hamilton dostane 80 milionů euro ročně. Spojení Ferrari a Hamiltona je ale marketingově natolik hodnotné, že nesnese srovnání s ničím jiným z posledních let. Konec konců už jen pouhé spekulace zvýšily tržní hodnotu Ferrari o 6 miliard dolarů (důvody k růstu akcií ale byly částečně i jiné).

Brit nepřichází do zcela neznámého prostředí. Frédéric Vasseur byl jeho šéfem u týmu ART Grand Prix, se kterým v roce 2006 získal titul v GP2. O rok dříve předvedl Hamilton ještě dominantnější výkon pro stejný tým v sérii F3 Euro Series.

Nevíme, co ví Hamilton, ale na první pohled může jít o riskantní krok. Pokud uspěje a získá osmý titul u Ferrari, jeho záznam v historii F1 bude ještě zářivější než dosud. Pokud nezíská, může si do bohatého životopisu zapsat, že jezdil za Ferrari a alespoň to zkusil... Existuje ale i třetí možnost – že neuspěje a bude poražen Leclercem. Monačan pro něj bude tvrdým oříškem především v kvalifikacích.

Co vedlo Hamiltona k přestupu se možná dozvíme za pár týdnů nebo měsíců. Na společný příběh Ferrari a Lewise Hamiltona si pak musíme počkat ještě celý rok.